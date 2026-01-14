Buena noticia para jubilados de mínima: cuánto cobrarán en febrero 2026 tras el nuevo aumento
En línea con el IPC anunciado por el INDEC, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones aumentarán un 2,8% en el segundo mes del año. De cuánto son los montos con el bono de $70.000.
Este martes se conoció el nuevo dato de inflación de diciembre 2025, que entregó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto genera un impacto directo en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la jubilación, que subirán un 2,8% en febrero 2026.
De esta manera, la jubilación mínima pasó de $349.299,32 a $359.079,71. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $429.079,71.
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobran en febrero 2026?
Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $359.079,71. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $429.079,71.
- Jubilación máxima: $2.425.266,42. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,77 y un total de $357.263,77 con el bono incluido.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: pasan a cobrar $251.355,79. Sumando el bono, el depósito llega a $321.355,79
- PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $359.079,71.
Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.
Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en febrero 2026
Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal Por Hijo (AUH): $129.032,50 (El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $420.148,74 (El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- Asignación por Embarazo (AUE): $132.000,25.
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): el primer tramo de ingresos quedaría en $XX ANTES: $66.006,44.