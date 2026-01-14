Jubilados. Foto: NA /Mariano Sánchez

Este martes se conoció el nuevo dato de inflación de diciembre 2025, que entregó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto genera un impacto directo en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la jubilación, que subirán un 2,8% en febrero 2026.

De esta manera, la jubilación mínima pasó de $349.299,32 a $359.079,71. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $429.079,71.

Jubilación; jubilados; pensión. Foto: Pexels.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobran en febrero 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $359.079,71. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $429.079,71.

Jubilación máxima : $2.425.266,42. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.263,77 y un total de $357.263,77 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $251.355,79. Sumando el bono, el depósito llega a $321.355,79

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $359.079,71.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.

Aumentan las jubilaciones. Foto: Freepik / ANSES.

Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en febrero 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera: