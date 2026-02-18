Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

El boleto de colectivo aumentó a $650 desde este miércoles 18 de febrero y la tarjeta SUBE se actualizó con nuevos montos establecidos por el Ministerio de Transporte.

En ese sentido, también debemos tener en cuenta el saldo negativo, un crédito que se descuenta automáticamente en la próxima recarga y permite viajar aun cuando la tarjeta no tenga saldo suficiente.

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en febrero 2026

$1.200: para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.

$650: para los trenes del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén.

$480: en la línea de tren Urquiza, que mantiene este valor hasta completar la modernización de sus molinetes.

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

Cómo cargar saldo en la SUBE

La carga se puede hacer en kioscos, estaciones y terminales automáticas, pero también existen opciones más prácticas como:

Aplicaciones móviles

Homebanking

Billeteras virtuales

Cajeros automáticos

En caso de hacer una carga electrónica, es necesario acreditar el saldo antes de viajar. Esto puede hacerse desde la app SUBE si tu teléfono tiene tecnología NFC, o bien en terminales automáticas distribuidas en diferentes puntos del país.

Además, ya se encuentra habilitada la función de “carga a bordo” en colectivos: al apoyar la tarjeta en la validadora del vehículo, también se puede acreditar el saldo sin necesidad de hacer otro trámite.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta SUBE

Para saber el saldo de la Tarjeta SUBE, los usuarios podrán utilizar la app SUBE, vincular su tarjeta y hacer la consulta en segundos. Quienes cuenten con el sistema NFC podrán consultar el saldo de cualquier tarjeta apoyándola en el celular.

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Otra opción existente es ingresar al sitio oficial y consultar el saldo en “Mi SUBE”. La información se actualiza dentro de las 24 horas. Además, es posible utilizar las terminales automáticas apoyando la tarjeta en los aparatos ubicados en estaciones y puntos de carga.

La consulta telefónica es otra alternativa: con una llamada al 0800-777-SUBE (7823) se podrá saber el saldo, siguiendo breves instrucciones.

¿Cuál es el saldo máximo que se puede tener en la Tarjeta SUBE?

El saldo máximo permitido en la Tarjeta SUBE es de $40.000. De acuerdo a lo que informa la Secretaría de Transporte, se pueden acreditar las cargas electrónicas a través de:

La aplicación SUBE (para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC).

En colectivos con la funcionalidad Carga a Bordo.

En Terminales Automáticas.

De cuánto es el aumento de colectivo en febrero 2026

Desde este miércoles 18 de febrero, se implementó el nuevo cuadro tarifario de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional:

0-3 kilómetros: $650

3-6 km: $724,09

6-12 km: $779,87

12-27 km: $835,71

Más de 27 km: $891,16

Estos valores son para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada o con tarjeta de crédito y apps. Para los que tienen SUBE sin registrar, los montos son más altos:

0-3 km: $1033,50

3-6 km: $1151,30

6-12 km: $1239,99

12-27 km: $1328,78

Más de 27 km: $1416,94

La tarifa social sigue vigente con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿En qué líneas de colectivo aumentó el boleto?

La actualización en el valor del boleto de colectivo se aplicó sobre un total de 104 líneas que circulan a diario en el AMBA. De esta manera, a partir de ahora deberán abonar la nueva tarifa los usuarios de las siguientes líneas:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.