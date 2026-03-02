Cobro de jubilados Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de marzo 2026 y confirmó que los jubilados que cobran haberes superiores al mínimo deberán esperar hasta el 23 de marzo para recibir sus depósitos, siguiendo el cronograma ordenado por terminación de DNI.

Esta organización escalonada del calendario vuelve a dividir el mes en dos tramos: primero cobran quienes perciben el haber mínimo y, posteriormente, el resto de los beneficiarios del sistema previsional que exceden ese monto. Este esquema ya se anticipaba desde fines de febrero, cuando distintos medios confirmaron el inicio tardío de los pagos para este grupo.

Aumentos por movilidad y exclusión del bono extraordinario

En marzo rige un incremento previsional del 2,88%, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec. Este ajuste impacta tanto en jubilaciones como en pensiones contributivas y no contributivas.

Sin embargo, un punto clave diferencia a los jubilados que superan la mínima: no reciben el bono extraordinario de $70.000, beneficio que continúa vigente únicamente para quienes perciben el haber básico. Esta exclusión genera una brecha importante en los ingresos finales entre ambos segmentos, superando los $70.000 mensuales.

El bono se mantiene congelado desde 2024 y, según ANSES, se acredita automáticamente junto al haber mensual sin necesidad de trámite previo.

Montos actualizados para marzo 2026

Con el nuevo aumento, los valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.636,78

Jubilación máxima: $2.487.063,30

PUAM: $295.680,70

Pensiones No Contributivas (vejez o invalidez): $258.720,62

En el caso de quienes sí reciben el bono, el ingreso total asciende a $439.600,88 para un jubilado de la mínima. Los que superan ese haber no reciben el refuerzo, aunque sí acceden al incremento mensual por movilidad.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima?

El cronograma de pagos para este grupo comienza el 23 de marzo de 2026, siguiendo este orden según terminación de DNI:

0 y 1: 23 de marzo

2 y 3: 25 de marzo

4 y 5: 26 de marzo

6 y 7: 27 de marzo

8 y 9: 30 de marzo

Por qué se estira el pago para este segmento

El ordenamiento responde a una estrategia habitual de ANSES para descomprimir el flujo de pagos y garantizar una correcta acreditación de haberes, priorizando a los beneficiarios de menores ingresos. La entidad también recomendó verificar la fecha exacta en su web oficial para evitar confusiones.

Qué significa esto para los jubilados

Aunque todos reciben el aumento por movilidad, la falta del bono extraordinario para quienes superan la mínima incrementa la brecha mensual y genera cierta preocupación en sectores que esperaban una actualización del refuerzo. El Gobierno, sin embargo, mantuvo congelado ese valor y descartó, por ahora, una modificación.