Servicios públicos, clima, Capital Federal de día, colectivos, Obelisco, NA

Una buena noticia llegó para los usuarios del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Un importante colectivo extendió su recorrido, con la llegada a un punto esencial como lo es el Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

Se trata de la línea 114, que llega a más barrios porteños tras la modificación realizada en su trazada. Si bien la noticia había sido oficializada hace semanas, este viernes 20 de febrero entró en vigencia el nuevo recorrido.

“Se suma una conexión directa desde Villa Devoto y se mejora la accesibilidad para miles de vecinos. Además, se extiende el recorrido al Barrio Olímpico y se ordenan trazas para viajes más simples y rápidos”, escribió Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Línea 114 de colectivo. Foto: X pberecia

El área correspondiente del GCBA realizó un relevamiento, con posteriores observaciones del tránsito en las zonas del recorrido, según indicó la página especializada Ciudad de Bondis.

Colectivos: el recorrido de la línea 114

Este colectivo está dentro de los servicios que solo funcionan en Ciudad de Buenos Aires, ya que une Belgrano con Villa Lugano. Con el nuevo recorrido, sumará una opción para llegar al Aeroparque Jorge Newbery.

Algunos de los barrios porteños que atraviesa el 114 son: Belgrano, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Monte Castro, Floresta, Parque Avellaneda y Villa Lugano, entre otros.

El nuevo recorrido de la línea 114. Foto: X pberecia

Transporte público de Buenos Aires: los cambios en la línea 114 de colectivos

Ramal A: Bcas. Belgrano - Pte. La Noria

Ida: ya no irá por Carlos Antonio López, ya que continuará por Griveo hasta cruzarse con San Nicolás. Además, abandona la colectora Dellepiane y realizará el mismo trayecto del 145 para ingresar a la UTN.

Vuelta: en Belgrano, irá por Blanco Encalada - Av. Cramer - Roosevelt - Cuba y luego continuará por Barrancas de Belgrano. Con respecto a UTN, vuelve por Saraza - Mozart - Colectora Dellepiane y conecta nuevamente con su camino a Barrancas.

Ramal B: Bcas. Belgrano - Pte. La Noria (x Barrio Olímpico)

Además de las modificaciones del A, también se suma un desvío en U al Barrio Olímpico en Av. Escalada.

Ramal C: Plaza Devoto - Aeroparque

Ya no estará activo el servicio corto entre Autódromo y Belgrano. Además, comenzará desde Av. Chivilcoy y Nueva York, para seguir su camino a Barrancas a través de Echeverría, Puente Ortiz, Costanera y finalmente Aeroparque