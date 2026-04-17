ANSES pagos Foto: Foto generada con IA Canal 26

La ANSES continúa este viernes 17 de abril de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al cuarto mes del año. Durante esta jornada, miles de beneficiarios acceden a sus haberes, incluyendo jubilados y pensionados con ingresos mínimos, titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas, entre otras prestaciones sociales.

Abril llega con aumentos confirmados y un bono extraordinario para jubilados, lo que genera gran expectativa en quienes dependen de estas transferencias para afrontar gastos básicos.

Aumento de ANSES en abril: cuánto suben las prestaciones

Las prestaciones sociales que liquida ANSES registran en abril un incremento del 2,90%, aplicado según el índice de inflación de febrero. Este ajuste forma parte del esquema de actualización mensual vigente.

Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo perciben un bono adicional, destinado a reforzar los ingresos frente al contexto económico actual. Este extra se suma automáticamente y no requiere ningún trámite previo.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

Quiénes cobran ANSES hoy viernes 17 de abril

Este viernes acceden a sus pagos los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 5, dependiendo de la prestación. El detalle incluye:

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminado en 5

Monto total con bono incluido: $450.319,31

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 5

Monto: $109.332,48

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 5

Monto: $109.332,48

Asignación Prenatal

DNI terminados en 6 y 7

Montos variables según rango salarial

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignaciones familiares para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones de Pago Único

Matrimonio, nacimiento y adopción

Todas las terminaciones de DNI

Importante: ANSES deposita únicamente en días hábiles, respetando feriados y fines de semana.

Dónde se cobra ANSES

Los pagos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario. El dinero puede retirarse en:

Cajeros automáticos

Ventanillas bancarias

Usarse con tarjeta de débito

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Trámite ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo consultar fecha y lugar de cobro paso a paso

ANSES ofrece un sistema online para verificar el cobro de manera rápida y segura:

Ingresar al sitio oficial de ANSES Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social Seleccionar la opción “Mis Cobros” Consultar fecha, banco y medio de pago asignado

Este método permite evitar filas innecesarias y confirmar el depósito antes de acercarse al banco.

Preguntas frecuentes sobre ANSES en abril

¿El bono se cobra todos los meses?

No. El bono para jubilados es extraordinario y se define mes a mes.

¿La AUH también recibe el bono?

No, el bono está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados.

¿Qué pasa si no retiro el dinero hoy?

El monto permanece en la cuenta hasta que el titular lo retire.

¿Hay cambios en el calendario?

No. El esquema se mantiene ordenado por terminación de DNI.