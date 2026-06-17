Día del Padre 2026: los restaurantes con descuentos, menús especiales y regalos para celebrar en familia

Almuerzos y cenas de Día del Padre Foto: Prensa.

El Día del Padre es una fecha muy esperada para compartir tiempo de calidad en familia y los restaurantes ya comenzaron a presentar promociones para celebrar la ocasión. Con menús diseñados para la fecha, descuentos especiales, regalos y otros beneficios, estas propuestas buscan convertir un almuerzo o una cena en una experiencia inolvidable.

Cada vez más familias eligen salir a comer para homenajear a los padres, lo que convierte a esta celebración en uno de los eventos gastronómicos más importantes del calendario. Por eso, distintos establecimientos preparan acciones especiales que combinan buena comida, promociones y momentos para disfrutar juntos.

Menús de descuento para el Día del Padre Foto: Freepik.

Desde experiencias gourmet hasta beneficios para quienes prefieren pedir comida a domicilio, las opciones son variadas y se adaptan a distintos presupuestos y gustos. Estas son algunas de las propuestas destacadas para celebrar el Día del Padre 2026.

Día del padre: menús y descuentos en restaurantes

Tomate: menú especial para celebrar el Día del Padre

El próximo domingo 21 de junio al mediodía, Tomate ofrecerá un menú exclusivo en sus locales de Palermo Soho y Pilar. La experiencia comenzará con una copa de bienvenida de Vermut Carpano y continuará con una selección de entradas para compartir, entre ellas focaccia con chutney de tomates especiados, berenjenas y tomates asados con stracciatella y pesto, empanada de carne braseada y croquetas de salmón con mayonesa de palta.

Como plato principal, los comensales podrán elegir entre canelones de ternera gratinados con crema de parmesano, bife de chorizo de cocción lenta con puré de boniatos asados o risotto de calabaza y queso azul.

Descuentos del Día del Padre Foto: Instagram @malcriado_fuegosyvinos

La propuesta incluye además postre o café Familia Cabrales, opciones vegetarianas y menú infantil. El valor es de $58.000 por persona e incluye la bebida de bienvenida. Se requiere reserva previa con seña.

SushiClub: descuentos especiales para el Día del Padre

SushiClub celebrará la fecha con importantes promociones tanto para quienes visiten sus locales como para quienes prefieran disfrutar de sus platos en casa. Las reservas realizadas hasta el 18 de junio accederán a un 30% de descuento sobre la carta en salón. Además, durante todo el fin de semana habrá un 40% de descuento en vinos seleccionados de Terrazas de los Andes.

Por otra parte, el canal Deli & Take ofrecerá hasta el 18 de junio una preventa online con un 40% de descuento sobre los combinados Roll & Roll, Sushi Club, Blue Sea y Combinado Aniversario de 25 piezas, para entregas programadas entre el 19 y el 21 de junio.

Posteriormente, esos mismos combinados continuarán con un 30% de descuento para compras online realizadas durante los días de la promoción. Los beneficios son acumulables únicamente con Galicia Éminent Visa Signature, que suma un reintegro adicional del 25%.

Sushi club Foto: Instagram/otakusushiar

El Bodegón de Kimberley: vino de regalo y fotos para recordar la celebración

El Bodegón de Kimberley preparó una propuesta especial para quienes busquen un almuerzo familiar con espíritu de barrio y cocina tradicional. El domingo 21 de junio, quienes elijan una botella de Trapiche Reserva Malbec para acompañar la comida recibirán una segunda botella de regalo para continuar el brindis en casa.

Además, entre las 13 y las 15 horas, los asistentes podrán acceder de manera gratuita a una cabina de fotos para inmortalizar el encuentro familiar y llevarse un recuerdo especial de la jornada.

La iniciativa cobra un valor simbólico en este espacio gastronómico nacido en 2016 gracias al impulso de un grupo de padres vinculados al Club Kimberley, que buscaban recuperar un punto de encuentro para la comunidad. Hoy, convertido en uno de los bodegones más reconocidos de Villa Devoto, ofrece empanadas fritas, provoletas, parrilla, milanesas, pastas artesanales y postres clásicos en un ambiente cálido y familiar.