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Cambios en el monotributo: cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

Los nuevos montos a percibir según la categoría del monotributo ya fueron actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trámite de recategorización estará vigente hasta el 5 de agosto e impacta en las escalas, montos y condiciones del régimen según la inflación acumulada.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Nuevos montos a cobrar del monotributo en el mes de julio.
Nuevos montos a cobrar del monotributo en el mes de julio.
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Los monotributistas deberán realizar la recategorización semestral correspondiente al primer semestre del año hasta el miércoles 5 de agosto, tomando como referencia las escalas actualizadas según la inflación acumulada hasta el mes de junio. Este trámite es obligatorio para quienes hayan tenido cambios en sus ingresos, superficies, consumos u otros parámetros del régimen.

En cuanto al pago, la cuota de julio se abonará aún con la categoría vigente previa a la recategorización. Además, se mantendrá la fecha de vencimiento habitual, fijada para el lunes 20 de julio, sin modificaciones pese al proceso de actualización en curso.

Cuentas, monotributo. Foto: Freepik
Los monotributistas deberán realizar la recategorización semestral correspondiente al primer semestre hasta el 5 de agosto.

¿Cuáles son los nuevos montos de las categorías del monotributo?

Categoría A

  • Tope de Ingresos Brutos: pasa de $10.277.988 a $12.076.136.
  • Impuesto Integrado: va de $4.780 a $5.617.
  • Aporte Jubilación: sube de $15.616 a $18.349.
  • Obra Social: pasa de $21.990 a $25.839.
  • Cuota Total: se incrementa de $42.387 a $49.805.

Categoría K – Servicios

  • Tope de Ingresos Brutos: va de $108.357.084 a $127.319.574.
  • Impuesto Integrado: sube de $1.024.738 a $1.204.042.
  • Aporte Jubilación: pasa de $98.625 a $115.885.
  • Obra Social: se incrementa de $111.448 a $130.951.
  • Cuota Total: aumenta de $1.234.811 a $1.450.878.
Pesos argentinos, dinero. Foto: NA
Las categorías del monotributo aumentan en términos generales.

Categoría K – Venta de productos

  • Tope de Ingresos Brutos: aumenta de $108.357.084 a $127.319.574.
  • Impuesto Integrado: sube de $341.579 a $401.355.
  • Aporte Jubilación: al igual que para servicios pasa de $98.625 a $115.885.
  • Obra Social: igualmente va de $111.448 a $130.951.
  • Cuota Total: se incrementa de $551.652 a $648.191.

¿Cuándo corresponde realizar la recategorización semestral?

La recategorización del Monotributo se realiza de manera obligatoria dos veces al año: enero o febrero y julio o agosto. El objetivo principal es determinar si el contribuyente debe mantenerse en su categoría actual o pasar a una superior o inferior, así como también entra la posibilidad de quedar excluido directamente del régimen simplificado.

Quedan exceptuados del trámite quienes hayan adherido al monotributo hace menos de 6 meses. A su vez, aquellos que no presenten ningún cambio de categoría no deben realizar ninguna gestión adicional.

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Es obligatorio realizar la recategorización del monotributo dos veces al año. Foto: GN Noticias

Por su parte, la recategorización de los meses de julio y agosto se extiende desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto y considera los parámetros acumulados de los últimos doce meses:

  • Ingresos brutos acumulados (principal parámetro de análisis).
  • Consumo de energía eléctrica.
  • Alquileres devengados.
  • Superficie afectada a la actividad.

Así, estos parámetros deben ser comparados con las escalas vigentes del Monotributo que presentan una actualización semestral por inflación.

¿Cuáles son los puntos a revisar antes de la recategorización del Monotributo?

  • Controlar las acreditaciones en cuentas bancarias y los movimientos en billeteras virtuales para asegurar que todos los ingresos vinculados a la actividad estén debidamente respaldados con la correspondiente facturación.
  • Corroborar el nivel de facturación acumulada en los últimos 12 meses, ya que es el principal parámetro para definir la categoría que corresponde.
  • Analizar los consumos de energía, los alquileres y la superficie destinada a la actividad, dado que estos factores también influyen en la categorización.
  • Revisar el volumen de compras y gastos relacionados con la actividad. La normativa dispone que no deben igualar ni superar el 80% del tope anual de ingresos de la categoría K para la venta de bienes, ni el 40% en el caso de locaciones y servicios.
  • Confirmar la información cargada en el portal de ARCA, en especial el domicilio fiscal electrónico y los datos de contacto registrados.
Es necesario confirmar la información cargada en el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en especial el domicilio fiscal electrónico y los datos de contacto registrados. Foto: X/@mdzol

¿Qué canales de pago de monotributo existen?

Los canales habilitados por ARCA para el pago del monotributo son:

  • Débito automático: se descuenta todos los meses directamente de tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
  • Volante Electrónico de Pago (VEP): lo generás desde el portal web de ARCA o la app ARCA Móvil, y lo abonás a través de tu home banking (Link o Banelco) o mediante billeteras virtuales habilitadas.
  • Pago por QR o billeteras virtuales: desde la app ARCA Móvil o billeteras virtuales (como Mercado Pago, Cuenta DNI, entre otras), podés pagar escaneando el código asociado a tus obligaciones.
  • Tarjeta de crédito o débito: Podés pagar de manera manual o adherir el pago llamando a tu tarjeta (por ejemplo, Visa).
  • Cajeros automáticos: Utilizando las redes Link o Banelco.
MonotributoARCA (ex AFIP)Economía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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