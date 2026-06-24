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Atención monotributistas: el trámite obligatorio que debés hacer ahora para evitar sanciones de ARCA

La recategorización del monotributo vuelve a estar en marcha y es clave para mantener la situación fiscal al día. ARCA ya permite hacer el trámite de forma online y ofrece una propuesta automática,m según la facturación registrada.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Los monotributistas deben recategorizarse dos veces al año según su situación fiscal.
Los monotributistas deben recategorizarse dos veces al año según su situación fiscal.
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Los monotributistas deben realizar un trámite dos veces al año para revisar su situación fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar si les corresponde cambiar de categoría dentro del régimen simplificado o si se mantienen en la categoría vigente. En este sentido, la recategorización es un trámite obligatorio que se realiza en función de la actividad desarrollada en los últimos 12 meses para verificar si los ingresos siguen encuadrados en la categoría vigente o si corresponde subir o bajar de escala.

Cuentas, monotributo. Foto: Freepik
Este trámite permite verificar si corresponde mantener, subir o bajar de categoría.

ARCA incorporó la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación registrada por el organismo y propone una categoría. Esto tiene la intención de agilizar considerablemente el procedimiento.

¿Cuándo corresponde realizar la recategorización semestral?

La recategorización del monotributo se realiza de manera obligatoria dos veces al año: enero o febrero y julio o agosto. El objetivo principal es determinar si el contribuyente debe mantenerse en su categoría actual o pasar a una superior o inferior, así como también entra la posibilidad de quedar excluido directamente del régimen simplificado.

Quedan exceptuados del trámite quienes hayan adherido al monotributo hace menos de 6 meses. A su vez, aquellos que no presenten ningún cambio de categoría no deben realizar ninguna gestión adicional.

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Están exceptuados de realizar el trámite quienes ingresaron al régimen en los últimos 6 meses. Foto: Foto generada con IA

Por su parte, la recategorización de los meses de julio y agosto se extiende desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto y considera los parámetros acumulados de los últimos doce meses:

  • Ingresos brutos acumulados (principal parámetro de análisis).
  • Consumo de energía eléctrica.
  • Alquileres devengados.
  • Superficie afectada a la actividad.

Así, estos parámetros deben ser comparados con las escalas vigentes del monotributo que presentan una actualización semestral por inflación.

Paso a paso: cómo hacer la recategorización del monotributo

El trámite de la recategorización del monotributo se realiza de manera completamente online desde el portal oficial de ARCA.

  1. Ingresar al sitio con CUIT y Clave Fiscal.
  2. Acceder al servicio monotributo.
  3. Seleccionar la opción “Recategorizarme”.
  4. Revisar la información de facturación que muestra el sistema.
  5. Confirmar o corregir los datos correspondientes a ingresos, alquileres, energía y superficie.
  6. Verificar la categoría resultante.
  7. Confirmar el trámite y descargar el comprobante.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y permite obtener la nueva credencial de pago.

¿Qué documentación es necesaria para hacer el trámite?

Antes de iniciar el trámite, resulta recomendable contar con:

  • Facturación de los últimos 12 meses.
  • Facturas de energía eléctrica.
  • Datos de superficie afectada a la actividad.
  • Contratos y pagos de alquileres, si corresponde.
  • Clave Fiscal vigente.
  • Domicilio Fiscal Electrónico actualizado.
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La novedad de ARCA: recategorización simplificada

Por segundo año consecutivo, ARCA mantiene el sistema de recategorización simplificada. Al ingresar al portal, el contribuyente visualiza automáticamente la facturación registrada durante los últimos 12 meses y recibe una propuesta de categoría. Si los datos son correctos, puede aceptarla directamente; en caso contrario, tiene la posibilidad de modificarlos.

¿Quiénes quedan exceptuados de hacer el trámite?

  • Quienes mantienen exactamente la misma categoría y continúan dentro de todos los parámetros permitidos.
  • Quienes tienen menos de seis meses de actividad dentro del régimen.

¿Qué pasa si no te recategorizás en el monotributo?

ARCA cuenta con sistemas automáticos de control que cruzan información proveniente de compras, gastos, movimientos bancarios y acreditaciones financieras.

Si detecta inconsistencias o considera que el contribuyente debió modificar su categoría y no lo hizo, puede aplicar una recategorización de oficio. Este procedimiento implica:

  • Cambio automático de categoría.
  • Reclamo retroactivo de diferencias de cuota.
  • Posibles sanciones previstas por la normativa vigente.
Cuentas, monotributo. Foto: Freepik
ARCA puede, por su parte, aplicar una recategorización de oficio.

Además, quienes sean recategorizados de oficio recibirán una notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al vencimiento del trámite.

¿Desde cuándo se paga la nueva categoría?

Una vez completada la recategorización, los nuevos valores comienzan a regir desde el mes siguiente. En el caso de la recategorización de agosto de 2026, la nueva cuota impactará en los pagos posteriores al trámite. Por eso, revisar la situación fiscal antes del vencimiento no solo evita sanciones, sino que también permite mantener actualizada la categoría correspondiente dentro del Monotributo.

MonotributoARCA (ex AFIP)Economía argentinaTrámite
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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