Golpe al bolsillo en julio: aumentos en el transporte, las prepagas, los alquileres y colegios privados

Golpe al bolsillo en julio: aumentos en el transporte, las prepagas y los alquileres.

El inicio de julio traerá consigo una nueva ronda de aumentos que impactará de forma directa en el presupuesto de los hogares argentinos. Desde el transporte público hasta las cuotas de medicina prepaga, pasando por las tarifas de servicios esenciales como luz, gas y agua, distintos rubros ajustarán sus valores a partir del miércoles 1, profundizando la presión sobre el gasto cotidiano.

Los incrementos responden a una combinación de factores: mecanismos de indexación mensual vinculados a la inflación, decisiones regulatorias del Estado y cláusulas contractuales entre privados. En la mayoría de los casos, la referencia es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se ubicó en 2,1%, según el INDEC.

Aumento del transporte público en AMBA: cuánto suben colectivos, subtes y trenes en julio

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el transporte público volverá a ajustarse. Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicarán un incremento del 4,1%, mientras que las líneas que dependen de la Provincia de Buenos Aires subirán un 4,3%.

Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aplicarán un incremento del 4,1%. Foto: NA (Martín Zabala)

Con estos ajustes, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros en CABA pasará a costar $820,60. En tanto, en territorio bonaerense ese mismo tramo se ubicará en $1.059,28, con tarifas que aumentan según la distancia recorrida.

El subte porteño también actualizará su tarifa en línea con la inflación. El pasaje pasará de $1.558 a $1.621 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, los usuarios sin nominalizar deberán abonar $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567, mientras que el boleto estudiantil se fijará en $226.

Por su parte, los trenes del AMBA tendrán aumentos escalonados durante tres meses. En julio, el incremento será del 8,6%, llevando el boleto de la primera sección a $380,10. En agosto subirá a $420,01 y en septiembre alcanzará los $449,83.

Suba de peajes en autopistas de CABA: nuevas tarifas desde julio

Las autopistas porteñas también ajustarán sus peajes un 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En otras trazas, como Illia, Retiro II o Sarmiento, los valores oscilarán entre $1.922,15 y $2.718,21, según el horario.

Aumento de prepagas en julio 2026: cuánto suben las cuotas de salud privada

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los aumentos previstos, que en general rondarán el 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Firmas como Swiss Medical, Sancor Salud, OSDE, Medifé y Avalian aplicarán incrementos en ese rango. Sin embargo, algunas compañías, como Omint, tendrán subas más altas, de hasta el 2,9% dependiendo del plan contratado.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron que los aumentos previstos rondarán el 2,1%, en base a la inflación. Foto: Unsplash

Actualización de alquileres en Argentina: cuánto aumentan en julio según el índice

Julio también traerá ajustes significativos en los contratos de alquiler, con variaciones según el índice pactado.

Contratos con ajuste anual por ICL : +31,54%

Ajustes semestrales por IPC : +16,7%

Actualizaciones trimestrales: +8,1%

Cada inquilino deberá revisar su situación particular, ya que los porcentajes dependen de la fecha de firma y la modalidad del contrato.

Tarifas de luz, gas y agua en julio: todos los aumentos confirmados

En servicios públicos, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un aumento promedio del 1,5% en las facturas eléctricas correspondientes al consumo de junio.

En el caso del gas, los usuarios verán un incremento estimado del 2,81% a nivel nacional. A esto se suma el mayor consumo propio del invierno, que eleva el monto final de las boletas.

En medio de un mayor consumo de gas en el invierno, los usuarios verán un incremento estimado del 2,81%. Foto: Foto generada con IA

Por su parte, AySA aplicará un aumento del 3% en agua y cloacas en CABA y el conurbano bonaerense, manteniendo tarifas sociales y descuentos para sectores vulnerables.

Aumento de colegios privados: qué se espera para las cuotas de julio

Aunque aún no fueron oficializados, se anticipan subas en las cuotas de los colegios privados vinculadas a los acuerdos salariales docentes. Las estimaciones indican incrementos cercanos al 5% en CABA y del 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Inflación y aumentos en Argentina: cómo impactan en el bolsillo en el inicio del segundo semestre

El conjunto de aumentos que entrarán en vigencia en julio refuerza la dinámica de actualización constante de precios en la economía argentina. Si bien muchos ajustes se alinean con la inflación reciente, la acumulación de subas mensuales continúa presionando el poder adquisitivo.

En este escenario, el inicio del segundo semestre plantea un desafío adicional para los hogares, que deberán administrar un presupuesto cada vez más exigido frente a tarifas y servicios esenciales en alza.