Pagan más de 80.000 dólares por oler y evaluar perfumes: qué hay que estudiar y dónde capacitarse en Argentina

Pagan más de 80.000 dólares por oler y evaluar perfumes. Foto: Unsplash

Mientras millones de personas eligen una fragancia por su aroma, detrás de cada perfume, crema o producto de limpieza existe un profesional cuya principal herramienta de trabajo no es una computadora ni una máquina, sino el olfato. Se trata de las llamadas “narices”, especialistas capaces de identificar, analizar y crear aromas para algunas de las compañías más importantes de la industria de las fragancias.

Aunque se trata de una profesión poco conocida fuera del sector, su alto grado de especialización la convirtió en uno de los perfiles más buscados por laboratorios y fabricantes de cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal. En muchos casos, las empresas internacionales ofrecen remuneraciones en dólares y salarios que pueden superar ampliamente el promedio de otros empleos vinculados a la industria de la belleza.

Qué hace una “nariz” profesional dentro de la industria de los perfumes

Cuando se habla de una “nariz”, la imagen más habitual es la de un perfumista desarrollando una nueva fragancia. Sin embargo, el término engloba distintas funciones dentro de una industria con alcance global.

Cuando se habla de una “nariz”, la imagen más habitual es la de un perfumista desarrollando una nueva fragancia. Foto: Unsplash

Por un lado están los perfumistas, responsables de diseñar composiciones aromáticas a partir de materias primas naturales y sintéticas. Por otro, los evaluadores olfativos se encargan de supervisar la calidad y el desempeño de las fragancias durante todo el proceso de desarrollo.

Entre sus principales tareas se encuentran:

Analizar cómo evoluciona una fragancia durante su formulación

Detectar posibles desviaciones en la fórmula o en la calidad del producto

Participar en pruebas sensoriales antes del lanzamiento comercial

Verificar que cada lote conserve las mismas características olfativas

Requisitos para trabajar evaluando fragancias: de la memoria olfativa a la química

A diferencia de lo que suele creerse, tener un buen olfato no alcanza para convertirse en una “nariz” profesional. Los especialistas del sector coinciden en que la memoria olfativa se construye mediante años de entrenamiento, estudio y práctica constante.

La formación incluye el reconocimiento de cientos de materias primas, el aprendizaje de familias aromáticas, técnicas de evaluación sensorial y conocimientos de química aplicada a la perfumería. El objetivo es desarrollar la capacidad de identificar, recordar y diferenciar una amplia variedad de esencias, incluso cuando se encuentran combinadas o presentes en concentraciones muy bajas.

Además de sensibilidad sensorial, estos profesionales deben reunir otras habilidades clave:

Capacidad analítica para detectar cambios y defectos

Comprensión de las interacciones entre ingredientes naturales y sintéticos

Conocimientos de química y formulación

Creatividad para desarrollar nuevas composiciones aromáticas

Entrenamiento continuo de la memoria olfativa

Dónde estudiar perfumería en Argentina: opciones académicas y capacitaciones

Durante décadas, quienes aspiraban a trabajar en este ámbito debían formarse casi exclusivamente en escuelas europeas, especialmente en Francia. Instituciones como el Instituto Superior Internacional de Perfumería, Cosmética y Aromas Alimentarios o el prestigioso Grasse Institute of Perfumery se consolidaron como referentes mundiales en la formación de perfumistas.

Los especialistas del sector coinciden en que la memoria olfativa se construye mediante años de entrenamiento. Foto: Unsplash

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en los últimos años con la aparición de propuestas educativas locales impulsadas por el crecimiento de la industria de la belleza, la cosmética y el marketing olfativo. Entre las alternativas disponibles en Argentina se destacan:

ACIPI

La Asociación Civil Iberoamericana de Perfumistas Independientes (ACIPI) impulsa la profesionalización de la perfumería independiente en la región mediante actividades de formación vinculadas a creación de fragancias, cultura olfativa, materias primas y química aplicada.

Escuela Argentina de Fragancias

Fundada en 2017, ofrece diplomaturas y cursos con aval de la UTN Buenos Aires. Su propuesta incluye la Diplomatura en Evaluación Olfativa de Fragancias, Marketing Olfativo y Análisis Sensorial de los Aromas, además de capacitaciones sobre formulación de perfumes, materias primas y entrenamiento de paneles olfativos.

Osmotique

La academia dirigida por la perfumista e investigadora Nina Lamaison desarrolla una residencia intensiva en perfumería de autor. El programa aborda evaluación de materias primas naturales y sintéticas, formulación, historia del perfume y química aplicada.

Cuánto cobra un evaluador olfativo y un perfumista en el mercado internacional

El crecimiento de la demanda de productos de belleza, cosmética y marketing olfativo abrió nuevas oportunidades laborales para estos perfiles altamente especializados.

El crecimiento de la demanda de productos de belleza, cosmética y marketing olfativo abrió oportunidades laborales. Foto: Unsplash

Si bien las remuneraciones varían según la experiencia, el país y la empresa, estimaciones elaboradas por Glassdoor indican que el ingreso total promedio de un perfumista en Estados Unidos ronda los u$s86.000 anuales ($128.183.000).

En compañías globales como Givaudan, considerada una de las líderes mundiales en la elaboración de fragancias y aromas, un perfumista junior registra remuneraciones estimadas de entre u$s81.000 y u$s146.000 por año, con una mediana cercana a los u$s107.000 anuales ($159.483.500).

Estos niveles salariales reflejan la escasez de profesionales capacitados y el valor estratégico que tienen dentro de una industria multimillonaria donde el aroma puede determinar el éxito o el fracaso comercial de un producto.