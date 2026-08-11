comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Pisar Malvinas”: dónde vivir la experiencia inmersiva para recorrer y conocer las Islas

Una propuesta de realidad virtual llega a Morón para acercar a grandes y chicos a las Islas Malvinas. Historia, memoria, tecnología y una jornada familiar en Castelar.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Experiencia "Pisar Malvinas"
Experiencia "Pisar Malvinas" Foto: Instagram @pisarmalvinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Morón se prepara para vivir una jornada cargada de emoción, memoria y tecnología. Este martes 11 de agosto, el Centro de Veteranos de Guerra de Morón, ubicado en Quintana 462, Castelar, será el escenario de “Pisar Malvinas”, una propuesta de realidad virtual que invita a los vecinos a recorrer las Islas sin salir del Oeste bonaerense. La actividad comienza a las 15:00 y estará pensada para compartir en familia, con entrada a una experiencia que busca acercar la historia desde una mirada distinta, sensorial y profundamente argentina.

La iniciativa propone que los visitantes puedan “caminar” por paisajes vinculados a las Islas Malvinas a través de contenidos inmersivos, combinando realidad virtual, educación, soberanía y memoria. Además, quienes se acerquen podrán llevar una remera para participar de una jornada de estampado, una actividad artística que suma identidad y participación a una tarde marcada por el recuerdo y el aprendizaje.

Una propuesta para sentir Malvinas de cerca

“Pisar Malvinas” no es solo una experiencia tecnológica: es una invitación a mirar la historia con otros ojos. En tiempos donde las nuevas generaciones se vinculan con el conocimiento a través de pantallas, imágenes y recorridos digitales, esta propuesta busca transformar una causa nacional en una vivencia cercana, accesible y movilizadora.

La propuesta invita a recorrer, sentir y conocer un territorio clave para la identidad argentina
Experiencia "Pisar Malvinas" Foto: Instagram @pisarmalvinas

Desde la organización remarcaron la importancia de que esta experiencia pueda formar parte de una muestra permanente en Casa Malvinas, en articulación con el Centro de Veteranos de Guerra. La idea es que quienes visiten el espacio tengan acceso a recursos innovadores para conocer más sobre las Islas, su geografía, su historia y el reclamo argentino de soberanía.

Contenido Recomendado

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas: “Mantenemos la neutralidad”

La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas:“Hasta en esto mienten”

La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas: “Hasta en esto mienten”

Malvinas: mucho más que una guerra

Para entender por qué una actividad como esta conmueve y convoca, hay que volver sobre la historia. Las Islas Malvinas se encuentran en el Atlántico Sur y forman parte de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que lleva casi dos siglos. Según la posición argentina, el Reino Unido ocupó las Islas por la fuerza el 3 de enero de 1833, desplazando a las autoridades argentinas que se encontraban allí.

Desde entonces, la Argentina mantiene un reclamo diplomático sostenido e incorporó la causa Malvinas como una política de Estado. En el marco de Naciones Unidas, la cuestión fue reconocida como una disputa de soberanía entre ambos países, especialmente a partir de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, que instó a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

De Puerto Soledad a la memoria nacional

La historia de las Islas también está atravesada por etapas anteriores al conflicto bélico de 1982. En el siglo XVIII, España consolidó presencia en la región y, tras la retirada francesa de Port Louis, estableció autoridades en Puerto Soledad, dependientes de Buenos Aires. Luego de la Revolución de Mayo, las Provincias Unidas asumieron la continuidad de esos derechos sobre los territorios heredados de la administración española.

Islas Malvinas Foto: Redes

En 1820, el coronel David Jewett tomó posesión formal de las Islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Más tarde, Luis Vernet impulsó un asentamiento productivo y fue designado comandante político y militar en 1829. Estos antecedentes forman parte de los documentos históricos que la Cancillería argentina difundió para fortalecer el conocimiento público sobre la cuestión Malvinas.

La guerra de 1982 y una herida que marcó a generaciones

El capítulo más doloroso llegó en 1982, cuando la dictadura militar argentina ordenó el desembarco en las Islas el 2 de abril, dando inicio a la Guerra de Malvinas. El conflicto duró 74 días y terminó el 14 de junio con la rendición argentina. En total, murieron 649 combatientes argentinos, además de militares británicos y civiles isleños.

La guerra dejó una marca imborrable en la sociedad argentina. Muchos de quienes combatieron eran jóvenes conscriptos, de apenas 18, 19 o 20 años, que enfrentaron condiciones extremas en el Atlántico Sur. Desde entonces, cada testimonio de los veteranos se convirtió en una pieza fundamental para mantener viva la memoria, honrar a los caídos y transmitir lo ocurrido a las nuevas generaciones.

Tecnología, soberanía y memoria en el Oeste

En ese contexto, la llegada de “Pisar Malvinas” a Morón cobra un valor especial. No se trata únicamente de ponerse un visor de realidad virtual: se trata de abrir una puerta simbólica hacia un territorio que ocupa un lugar central en la identidad argentina.

Desde la realidad virtual, la historia y la memoria
Experiencia "Pisar Malvinas" Foto: Instagram @pisarmalvinas

La propuesta permite que chicos, jóvenes y adultos se acerquen a Malvinas desde una experiencia distinta, capaz de combinar emoción, datos históricos y participación comunitaria. En una época donde la atención se disputa segundo a segundo, este tipo de iniciativas logran algo clave: hacer que la historia vuelva a sentirse presente.

Porque Malvinas no es solo una fecha en el calendario escolar. Es una causa que atraviesa generaciones, una memoria colectiva y una pregunta que sigue abierta en la diplomacia internacional.

Este martes, desde las 15:00, Morón será parte de ese recorrido. Y por unas horas, en Quintana 462, Castelar, muchos vecinos podrán acercarse a las Islas desde la tecnología, pero también desde algo mucho más profundo: la memoria, el respeto y la emoción de una historia que la Argentina no olvida.

Islas MalvinasMorónTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año:tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

    Llega la Feria de Orquídeas más esperada del año: tendrá flores de colección, gastronomía nipona y entrada gratis

  2. El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

    El pueblo que fue clave en la historia ferroviaria bonaerense, conserva un hotel fantasma y hoy encanta al turismo rural

  3. Outlets en Buenos Aires:guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

    Outlets en Buenos Aires: guía completa para comprar barato, pasear y descubrir la historia detrás de cada barrio

  4. Al costado de la ruta y como un refugio patagónico:“Lo de Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

    Al costado de la ruta y como un refugio patagónico: “Lo de Beto”, la parrilla de Cañuelas donde la carne se corta con cuchara

  5. San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín:historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria

    San Isidro se prepara para un gran desfile por San Martín: historia, emoción y homenaje al Padre de la Patria
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar