ANSES julio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Oficina ANSES Foto: ANSES

ANSES ya tiene definido el calendario de pagos de julio 2026 y miles de beneficiarios quieren saber una sola cosa: qué día se acredita el dinero según la terminación del DNI. En el caso de quienes tienen documentos finalizados en 0, 1, 2 o 3, las fechas aparecen entre las primeras del cronograma, aunque cambian según el tipo de prestación que se cobre.

El calendario de julio se organiza, como todos los meses, por la terminación del Documento Nacional de Identidad. Este esquema permite ordenar los pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones sociales. Además, los haberes de julio llegan con una actualización por movilidad, informada en distintos cronogramas difundidos para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.

Cuándo cobrás en julio si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Para los beneficiarios que cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas de pago de julio 2026 son las siguientes:

DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio

DNI terminado en 1: viernes 10 de julio

DNI terminado en 2: lunes 13 de julio

DNI terminado en 3: martes 14 de julio

Estas fechas corresponden al primer tramo del calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. El cronograma completo se extiende durante varios días hábiles de julio, pero quienes tienen DNI finalizado en 0, 1, 2 o 3 figuran entre los primeros grupos en cobrar.

ANSES julio 2026: qué pasa si cobrás más de la mínima

El calendario cambia para quienes cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo. En ese caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por fecha y los pagos comienzan más cerca del cierre del mes.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Para este grupo, las fechas de julio son:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio

Es decir, si tu DNI termina en 0 o 1 y cobrás más de la mínima, la acreditación está prevista para el 23 de julio. En cambio, si tu documento termina en 2 o 3, la fecha asignada es el 24 de julio.

Pensiones No Contributivas: fechas para DNI 0, 1, 2 y 3

Los titulares de Pensiones No Contributivas, también conocidas como PNC, tienen un calendario diferente. En julio, este grupo se ubica entre los primeros en cobrar dentro del esquema general.

Las fechas para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 son:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: viernes 10 de julio

Por eso, quienes perciben una PNC y tienen DNI terminado en 0 o 1 cobran el primer día del calendario. Quienes tienen documento finalizado en 2 o 3 cobran dos días después, según la grilla informada para julio.

AUH y asignaciones: cuándo se cobra con DNI terminado en 0, 1, 2 o 3

En el caso de titulares de Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones compatibles, el calendario suele organizarse también por terminación de DNI. Para julio 2026, los cronogramas difundidos indican que las primeras fechas coinciden con los primeros números de documento.

Para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, las fechas informadas son:

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

De esta manera, los titulares de asignaciones con documentos terminados en estos números podrán organizar gastos, compras y pagos mensuales con anticipación.

Cómo consultar si ya tenés depositado el pago de ANSES

Aunque el calendario marca la fecha de cobro, cada beneficiario puede verificar la información exacta desde los canales oficiales. ANSES permite consultar la fecha y el lugar de cobro desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde la página oficial del organismo.

Créditos personales para jubilados Foto: anses

Para evitar confusiones, lo más recomendable es revisar el detalle de la prestación antes de ir al banco o utilizar la tarjeta de débito. La acreditación puede verse reflejada durante el día asignado, especialmente en cuentas bancarias vinculadas al cobro mensual.

Resumen rápido: cuándo cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Si cobrás jubilación mínima, AUH o asignaciones, las fechas clave son:

DNI 0: 8 de julio

DNI 1: 10 de julio

DNI 2: 13 de julio

DNI 3: 14 de julio

Si cobrás más de la mínima, el calendario es distinto:

DNI 0 y 1: 23 de julio

DNI 2 y 3: 24 de julio

Si cobrás PNC, las fechas son:

DNI 0 y 1: 8 de julio

DNI 2 y 3: 10 de julio

Por qué conviene revisar el calendario antes de julio

El cronograma de ANSES es clave para millones de familias porque permite saber cuándo entra la plata, cuándo pagar servicios y cómo organizar los gastos del mes. En julio, además, el calendario llega con aumentos y con fechas segmentadas por prestación, por lo que no todos los beneficiarios cobran el mismo día aunque tengan la misma terminación de DNI.

Por eso, si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3, ya podés identificar la fecha que te corresponde según el beneficio que cobrás. La recomendación final es chequear siempre en Mi ANSES para confirmar el depósito y evitar errores antes de hacer trámites, compras o movimientos bancarios.