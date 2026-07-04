Qué hacía Blake Lively mientras Taylor Swift y Travis Kelce se casaban: el gesto que reavivó los rumores de quiebre

Blake Lively y Taylor Swift Foto: GC Images

La ausencia de Blake Lively y Ryan Reynolds en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce no pasó desapercibida. Mientras varias celebridades se acercaron a Nueva York para acompañar a la cantante y al jugador de la NFL en uno de los eventos más comentados del año, la pareja de Hollywood tomó una decisión que llamó poderosamente la atención: pasar el día lejos del epicentro de la celebración.

Según trascendió, Lively y Reynolds fueron vistos en Lake Placid, Nueva York, a varios cientos de kilómetros de Manhattan, acompañando a su hija Betty en una competencia hípica. Las imágenes publicadas por TMZ mostraron a la familia en un plan completamente distinto al clima glamoroso que se vivía alrededor de los festejos de Swift y Kelce.

La decisión de Blake Lively y Ryan Reynolds que sorprendió a todos

La pareja no estuvo presente ni en la cena previa ni en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, realizada en Nueva York el viernes 3 de julio de 2026, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses. Mientras los invitados famosos eran vistos en la ciudad, Blake Lively y Ryan Reynolds aparecieron en una granja de Lake Placid, donde su hija Betty participó en un concurso de equitación.

Blake Lively y Taylor Swift, el fin de una amistad Foto: Reuters

El dato no pasó inadvertido porque, durante años, Lively fue una de las amigas más cercanas de Swift. La relación entre ambas parecía casi familiar: compartían salidas, eventos deportivos, reuniones privadas y la cantante incluso fue mencionada en distintas oportunidades como una figura muy cercana a los hijos de la actriz y Reynolds.

Sin embargo, la ausencia en una boda de semejante magnitud alimentó las versiones de distanciamiento. En el universo de las celebridades, no estar en la lista de invitados puede decir tanto como una declaración pública.

Por qué Blake Lively no habría sido invitada a la boda de Taylor Swift

El trasfondo de esta ausencia estaría vinculado al conflicto judicial que involucró a Blake Lively con Justin Baldoni, su compañero en la película It Ends With Us. En ese proceso, el nombre de Taylor Swift apareció mencionado en documentos y reportes, una situación que habría incomodado a la artista y marcado un antes y un después en su amistad con Lively.

Distintos medios señalaron que Swift habría querido mantenerse lejos del conflicto y evitar que su imagen quedara asociada a una disputa ajena. Incluso, se informó que mensajes privados entre la cantante y la actriz fueron incorporados en documentos judiciales, algo que habría provocado malestar en el entorno de la estrella pop.

A partir de ese momento, los rumores de ruptura entre ambas comenzaron a crecer. Lo que antes era una amistad expuesta en público pasó a convertirse en silencio, distancia y ausencia en momentos clave.

Una amistad de más de una década que quedó bajo la lupa

Durante mucho tiempo, Taylor Swift y Blake Lively fueron consideradas una de las duplas más sólidas de Hollywood. La actriz asistió a eventos importantes junto a la cantante y también fue vista acompañándola en partidos de la NFL cuando la relación con Travis Kelce se convirtió en tema mundial.

La conexión entre ambas era tan fuerte que los fanáticos solían interpretar cada gesto, aparición o publicación como una señal de complicidad. Por eso, la falta de Blake en la boda generó una reacción inmediata entre los seguidores de Swift, que no tardaron en preguntarse si la relación estaba definitivamente terminada.

Travis Kelce y Taylor Swift se casaron en el Madison Square Garden. Foto: Infobae

Aunque ninguna de las dos habló públicamente sobre el estado actual de su vínculo, los hechos parecen haber hablado por ellas: mientras Taylor celebraba rodeada de amigos, Blake eligió un plan familiar lejos de las cámaras principales.

Lake Placid, el refugio elegido por Blake y Ryan

Lejos de la alfombra roja y del operativo de seguridad que rodeó los festejos en Nueva York, Lively y Reynolds optaron por un escenario mucho más tranquilo. En Lake Placid, la pareja fue vista alentando a Betty durante una competencia hípica local. Reportes indicaron que la niña obtuvo buenos resultados en las pruebas en las que participó.

La imagen contrastó con la expectativa que había en Manhattan, donde se reunieron amigos y figuras cercanas a Swift y Kelce. Para muchos medios, esa distancia física también funcionó como una metáfora de la distancia emocional que hoy existiría entre la cantante y la actriz.

Los famosos que sí estuvieron cerca de Taylor Swift

Mientras Blake Lively y Ryan Reynolds permanecían lejos de la celebración, varios nombres importantes del mundo del espectáculo fueron vinculados a los festejos de Taylor Swift y Travis Kelce. Entre los asistentes mencionados por distintos reportes aparecieron figuras como Selena Gomez, Lena Dunham, Jack Antonoff, Gigi Hadid y Bradley Cooper, entre otros.

La presencia de tantas celebridades reforzó la idea de que la boda fue uno de los eventos sociales más comentados del año. Y, justamente por eso, la ausencia de Blake Lively terminó llamando todavía más la atención.

El silencio que confirma el quiebre

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Blake Lively dieron una explicación pública sobre lo ocurrido. Tampoco Ryan Reynolds hizo comentarios sobre la ausencia en la boda. Pero en Hollywood, donde cada aparición cuenta, la decisión de pasar el día a cientos de kilómetros del evento fue interpretada como una señal clara.

Lo que alguna vez fue una amistad inseparable hoy parece atravesar su etapa más fría. Y aunque todavía existe la posibilidad de una reconciliación futura, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce dejó una postal difícil de ignorar: Blake Lively no estuvo, Ryan Reynolds tampoco, y el mundo del espectáculo volvió a preguntarse qué pasó realmente entre dos de las mujeres más famosas de la industria.