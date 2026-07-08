Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver a la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial: los precios para el partido con Suiza

Los argentinos aumentaron exponencialmente las búsquedas de vuelos que se dirijan de Buenos Aires hacia la ciudad de Kansas, pero no hay vuelos directos, ya que todos presentan al menos una escala. Sin embargo, la opción más elegida y barata sigue siendo volar a Miami y tomar un vuelo de cabotaje desde allí.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Viaje de Argentina a Estados Unidos.
Viaje de Argentina a Estados Unidos. Foto: -
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Llegan los cuartos de final del Mundial que cuenta con sede en México, Estados Unidos y Canadá y una fuerte presencia de argentinos que se encuentran insaciables en la búsqueda de un lugar para disfrutar del gran show del fútbol internacional ante una nueva aparición de la selección campeona del mundo.

En este sentido, las aerolíneas lanzaron distintas opciones para motivar las compras que se dispararon en los últimos días con cientos de argentinos que quieren viajar a ver a la Selección Argentina hacer historia una vez más o simplemente disfrutar del juego de Lionel Messi en vivo y en directo.

Paquetes de financiamiento para viajar a ver a la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Tarifas de vuelos a Kansas para ver a la Selección

Las tarifas aéreas para viajar desde Buenos Aires a Kansas City durante el próximo fin de semana muestran una amplia variedad de precios según la aerolínea, la duración de las escalas y la disponibilidad de asientos. Entre las opciones más competitivas aparece LATAM Airlines, con boletos de ida desde $1.382.874, posicionándose como una de las alternativas más económicas para quienes buscan llegar al principal aeropuerto de Kansas City con solo una escala en el medio.

En un nivel de precios superior se ubican Delta Air Lines y United Airlines, que ofrecen vuelos desde cerca de $1.689.017,58 hasta más de 2 millones por tramo. Estas compañías suelen operar conexiones a través de hubs estadounidenses como Atlanta, Houston o Chicago, permitiendo mayor flexibilidad horaria, pero con un costo más elevado para el pasajero.

Contenido Recomendado

Francia superó a la Selección Argentina en el ranking de la FIFA antes de los cuartos de final del Mundial 2026:en qué posición se encuentran

Francia superó a la Selección Argentina en el ranking de la FIFA antes de los cuartos de final del Mundial 2026: en qué posición se encuentran

“Argentina no es invencible”:la frase del DT de Suiza que enciende la previa de los cuartos de final del Mundial 2026

“Argentina no es invencible”: la frase del DT de Suiza que enciende la previa de los cuartos de final del Mundial 2026

Por su parte, American Airlines presenta algunas de las propuestas más competitivas para quienes planean un viaje de ida y vuelta. Las búsquedas recientes registran tarifas que arrancan en torno a los $1.580.000.

Delta Air Lines y United Airlines mantienen los precios más altos. Foto: Unsplash

LATAM también mantiene presencia en el segmento de vuelos de ida y vuelta, con opciones que oscilan entre $1.382.874 y $1.398.374. Estas combinaciones suelen incluir conexiones en ciudades de Sudamérica o Estados Unidos antes de arribar a Kansas City, un destino que actualmente no cuenta con vuelos directos desde Argentina.

Otra alternativa para viajeros con mayor flexibilidad es Copa Airlines. Algunas búsquedas muestran pasajes de solo ida desde aproximadamente $976.350; sin embargo, estos itinerarios suelen implicar escalas extensas y tiempos totales de viaje considerablemente más largos que los ofrecidos por otras compañías.

¿Cuál es la propuesta de Aerolíneas Argentinas?

Aerolíneas Argentinas lanzó seis vuelos a Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330 y dos frecuencias diarias. El vuelo AR1304 sale a las 00:30 y llega a destino a las 08:45, mientras que el AR1302 despega a las 22:45 y llega a destino a las 7:00 del día siguiente. Así se repite el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio.

La opción del viaje a Miami directo y completar el recorrido con un vuelo doméstico hacia Kansas City es la más elegida por los turistas argentinos a la hora de elegir ir a los Estados Unidos a alentar a la Selección.

Para salidas previstas el 9 o 10 de julio, las tarifas más económicas para vuelos directos ida y vuelta se ubican en torno a los USD 859 y USD 935 por pasajero. Al llevar esos valores a pesos argentinos con los tipos de cambio aplicados habitualmente a consumos en dólares con tarjeta, el costo final puede rondar entre $1,1 millones y $1,3 millones por persona.

Aerolíneas Argentinas Foto: NA

En contraste, quienes estén dispuestos a realizar escalas pueden acceder a tarifas considerablemente más bajas. Algunas promociones publicadas por buscadores de vuelos muestran precios desde los $440.000 para viajes de ida y vuelta con conexión, una diferencia que puede superar el 50% respecto de los vuelos directos.

La recomendación de los especialistas es comparar fechas y aerolíneas antes de realizar la compra, ya que la demanda de la temporada suele impactar en los precios. En el caso de Miami, las opciones sin escalas continúan siendo las más buscadas por los viajeros argentinos, aunque también son las que presentan los valores más altos en los días previos a la salida.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Suiza

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00 en el Kansas City Stadium.

El ganador de este encuentro jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16 de Argentina.

MetLife Stadium
MetLife Stadium

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 40:

  1. Canadá (octavos de final)
  2. Paraguay (octavos de final)
  3. Brasil (octavos de final)
  4. México (octavos de final)
  5. Portugal (octavos de final)
  6. Estados Unidos (octavos de final)
  7. Egipto (octavos de final)
  8. Colomba (octavos de final)
  9. Sudáfrica (16avos de final)
  10. Japón (16avos de final)
  11. Alemania (16avos de final)
  12. Países Bajos (16avos de final)
  13. Costa de Marfil (16avos de final)
  14. Suecia (16avos de final)
  15. Ecuador (16avos de final)
  16. República Democrática del Congo (16avos de final)
  17. Senegal (16avos de final)
  18. Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  19. Austria (16avos de final)
  20. Croacia (16avos de final)
  21. Argelia (16avos de final)
  22. Australia (16avos de final)
  23. Cabo Verde (16avos de final)
  24. Ghana (16avos de final)
  25. Corea del Sur (Fase de Grupos)
  26. República Checa (Fase de Grupos)
  27. Qatar (Fase de Grupos)
  28. Escocia (Fase de Grupos)
  29. Haití (Fase de Grupos)
  30. Turquía (Fase de Grupos)
  31. Curazao (Fase de Grupos)
  32. Túnez (Fase de Grupos)
  33. Irán (Fase de Grupos)
  34. Nueva Zelanda (Fase de Grupos)
  35. Uruguay (Fase de Grupos)
  36. Arabia Saudita (Fase de Grupos)
  37. Irak (Fase de Grupos)
  38. Jordania (Fase de Grupos)
  39. Uzbekistán (Fase de Grupos)
  40. Panamá (Fase de Grupos)
Selección ArgentinaMundial 2026VuelosPreciosSelección Suiza
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La nueva Línea F del subte conectará Barracas con Palermo:las 12 estaciones y cuándo empezarían las obras

    La nueva Línea F del subte conectará Barracas con Palermo: las 12 estaciones y cuándo empezarían las obras

  2. MedievalCon 2026 con entrada gratis:cuándo es y cómo llegar al festival medieval más grande de Buenos Aires

    MedievalCon 2026 con entrada gratis: cuándo es y cómo llegar al festival medieval más grande de Buenos Aires

  3. 9 de Julio en Buenos Aires:las fiestas patrias para celebrar la Independencia con locro, desfiles y tradición

    9 de Julio en Buenos Aires: las fiestas patrias para celebrar la Independencia con locro, desfiles y tradición

  4. Cómo es Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni:4.000 habitantes y murales futboleros

    Cómo es Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni: 4.000 habitantes y murales futboleros

  5. Guía práctica para ir a Japón:por qué llevar efectivo puede salvarte el viaje

    Guía práctica para ir a Japón: por qué llevar efectivo puede salvarte el viaje
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Economía

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei:“Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei: “Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

Primera reunión de la mesa política con Diego Santilli como jefe de Gabinete:el Gobierno quiere destrabar tres leyes en el Congreso

Javier Milei reúne a 12 gobernadores en Tucumán y encabezará el Tedeum por el 9 de Julio en Buenos Aires

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla para imitar a Perú

Economía

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei:“Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

La directora del FMI visitará Argentina tras la invitación de Javier Milei: “Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran este miércoles 8 de julio y de cuánto es el monto

Inflación en CABA:fue de 1,8% en junio 2026 y acumuló un 32,6% en los últimos doce meses

Importante actualización de ANSES:los jubilados ya pueden ver sus liquidaciones históricas desde la app

Internacionales

Carrera hipersónica:el revolucionario motor chino que cambia de forma en pleno vuelo y alerta a Estados Unidos y Rusia

Carrera hipersónica: el revolucionario motor chino que cambia de forma en pleno vuelo y alerta a Estados Unidos y Rusia

El plan “Venezuela Renace” ya está en marcha:cómo será la reconstrucción tras los terremotos que afectaron al país

Se acabó la tregua entre EEUU e Irán y Trump incrementó los insultos contra Teherán:“Son basura”

Millones de personas y un luto profundo en Irán:las imágenes más impactantes del funeral de Alí Jamenei en la ciudad sagrada de Nayaf