Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver a la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial: los precios para el partido con Suiza

Viaje de Argentina a Estados Unidos. Foto: -

Llegan los cuartos de final del Mundial que cuenta con sede en México, Estados Unidos y Canadá y una fuerte presencia de argentinos que se encuentran insaciables en la búsqueda de un lugar para disfrutar del gran show del fútbol internacional ante una nueva aparición de la selección campeona del mundo.

En este sentido, las aerolíneas lanzaron distintas opciones para motivar las compras que se dispararon en los últimos días con cientos de argentinos que quieren viajar a ver a la Selección Argentina hacer historia una vez más o simplemente disfrutar del juego de Lionel Messi en vivo y en directo.

Paquetes de financiamiento para viajar a ver a la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Tarifas de vuelos a Kansas para ver a la Selección

Las tarifas aéreas para viajar desde Buenos Aires a Kansas City durante el próximo fin de semana muestran una amplia variedad de precios según la aerolínea, la duración de las escalas y la disponibilidad de asientos. Entre las opciones más competitivas aparece LATAM Airlines, con boletos de ida desde $1.382.874, posicionándose como una de las alternativas más económicas para quienes buscan llegar al principal aeropuerto de Kansas City con solo una escala en el medio.

En un nivel de precios superior se ubican Delta Air Lines y United Airlines, que ofrecen vuelos desde cerca de $1.689.017,58 hasta más de 2 millones por tramo. Estas compañías suelen operar conexiones a través de hubs estadounidenses como Atlanta, Houston o Chicago, permitiendo mayor flexibilidad horaria, pero con un costo más elevado para el pasajero.

Por su parte, American Airlines presenta algunas de las propuestas más competitivas para quienes planean un viaje de ida y vuelta. Las búsquedas recientes registran tarifas que arrancan en torno a los $1.580.000.

Delta Air Lines y United Airlines mantienen los precios más altos. Foto: Unsplash

LATAM también mantiene presencia en el segmento de vuelos de ida y vuelta, con opciones que oscilan entre $1.382.874 y $1.398.374. Estas combinaciones suelen incluir conexiones en ciudades de Sudamérica o Estados Unidos antes de arribar a Kansas City, un destino que actualmente no cuenta con vuelos directos desde Argentina.

Otra alternativa para viajeros con mayor flexibilidad es Copa Airlines. Algunas búsquedas muestran pasajes de solo ida desde aproximadamente $976.350; sin embargo, estos itinerarios suelen implicar escalas extensas y tiempos totales de viaje considerablemente más largos que los ofrecidos por otras compañías.

¿Cuál es la propuesta de Aerolíneas Argentinas?

Aerolíneas Argentinas lanzó seis vuelos a Miami entre el miércoles 8 y el viernes 10 de julio, operados con aviones Airbus A330 y dos frecuencias diarias. El vuelo AR1304 sale a las 00:30 y llega a destino a las 08:45, mientras que el AR1302 despega a las 22:45 y llega a destino a las 7:00 del día siguiente. Así se repite el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio.

La opción del viaje a Miami directo y completar el recorrido con un vuelo doméstico hacia Kansas City es la más elegida por los turistas argentinos a la hora de elegir ir a los Estados Unidos a alentar a la Selección.

Para salidas previstas el 9 o 10 de julio, las tarifas más económicas para vuelos directos ida y vuelta se ubican en torno a los USD 859 y USD 935 por pasajero. Al llevar esos valores a pesos argentinos con los tipos de cambio aplicados habitualmente a consumos en dólares con tarjeta, el costo final puede rondar entre $1,1 millones y $1,3 millones por persona.

Aerolíneas Argentinas Foto: NA

En contraste, quienes estén dispuestos a realizar escalas pueden acceder a tarifas considerablemente más bajas. Algunas promociones publicadas por buscadores de vuelos muestran precios desde los $440.000 para viajes de ida y vuelta con conexión, una diferencia que puede superar el 50% respecto de los vuelos directos.

La recomendación de los especialistas es comparar fechas y aerolíneas antes de realizar la compra, ya que la demanda de la temporada suele impactar en los precios. En el caso de Miami, las opciones sin escalas continúan siendo las más buscadas por los viajeros argentinos, aunque también son las que presentan los valores más altos en los días previos a la salida.

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Suiza

Con el resultado ya definido, el esquema quedó sellado: Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00 en el Kansas City Stadium.

El ganador de este encuentro jugará contra quien salga victorioso del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el lunes 14 de julio a las 16:00 y el martes 15, también a las 16:00.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16 de Argentina.

MetLife Stadium

Qué selecciones quedaron eliminadas del Mundial 2026

De los 48 clasificados para la edición con más equipos de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 40: