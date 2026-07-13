Desapareció una joven de 25 años en Córdoba: activaron un operativo de búsqueda y piden ayuda para encontrarla

Búsqueda de Maira Camila Minnar Raising. Foto: Policía de Córdoba.

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Maira Camila Minnar Raising, una joven de 25 años que es intensamente buscada en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El pedido fue emitido por la Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria, que solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

Búsqueda de Maira Camila Minnar Raising. Foto: Policía de Córdoba.

Según informó la Policía, se activó el protocolo de búsqueda de personas, aunque hasta el momento no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

A través de un comunicado oficial, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la población y remarcaron la importancia de comunicar de inmediato cualquier información que pueda resultar útil para establecer el paradero de la joven.

Dónde aportar información sobre la joven desaparecida

Quienes cuenten con datos que puedan ayudar en la búsqueda de Maira Camila Minnar Raising pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Unidad Judicial de Villa Carlos Paz: (03541) 428181, internos 55801, 55802 y 55804.

Línea de emergencias 911.

La comisaría más cercana.

La Justicia de Villa Carlos Paz insistió en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para avanzar en la investigación y dar con el paradero de la joven.

Encontraron a la adolescente de 18 años que había desaparecido en Belgrano

Jessica Benítez Barbudes (18) fue hallada en buen estado por efectivos de la Policía de la Ciudad. La adolescente estaba desaparecida y era intensamente buscada desde el martes pasado. Los agentes confirmaron que la encontraron cerca de las 19 de este viernes en el barrio porteño de Caballito.

La causa estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, cuyo titular es el fiscal Alberto Vasser y de la secretaria única, Viviana Gómez. En tanto, en el operativo de búsqueda intervino también División Búsqueda de Personas y Policía de la Ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, la adolescente se dirigía a la casa de una amiga, ubicada en Caballito, donde finalmente fue encontrada por las autoridades.

La adolescente de 18 años fue encontrada en Caballito por efectivos de Policía de la Ciudad. Foto: Policía de la Ciudad

Cuándo y cómo ocurrió la desaparición de la adolescente de 18 años

El martes 7 de julio, Jessica salió de su hogar en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para ir a clases. Sin embargo, nunca regresó a su domicilio. Al notar que no contestaba sus mensajes ni llamadas, su madre, Fanny, realizó una denuncia en la Comisaría Vecinal 13C por “averiguación de paradero”. La joven había salido de su domicilio con un buzo negro, pantalón de color gris y unas zapatillas también oscuras.

En tanto, la madre señaló a las autoridades, en aquel momento, que la última conexión con su hija había sido a las 18.26 h de ese martes.

La marcha que hicieron familiares de la joven de 18 años Foto: NA

48 horas después de la desaparición de la joven, Fanny recibió el llamado de un hombre que había manifestado ver a la adolescente en la localidad bonaerense de Don Bosco, en el partido de Quilmes, a más de 30 kilómetros de su casa. La mujer realizó la denuncia en una comisaría de aquel distrito para que los efectivos también estuvieran alerta de la búsqueda.