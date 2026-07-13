“La mejor y peor pareja del mundo”: la polémica frase de una leyenda de Inglaterra sobre Cuti Romero y Lisandro Martínez

El histórico defensor inglés, que enfrentó a Argentina en el Mundial de Francia 1998, analizó a la dupla central de la Scaloneta y destacó su influencia dentro del equipo, aunque también señaló sus errores. Foto: X / @AtaqueFutbolero.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 y, en la previa del esperado cruce, una de las voces más reconocidas del fútbol inglés sorprendió con su evaluación sobre la dupla central de la Scaloneta. Gary Neville, histórico defensor del Manchester United y de los Tres Leones, elogió el talento de Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, aunque también cuestionó algunos aspectos de su rendimiento defensivo.

El ex lateral derecho analizó el presente del conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante una charla en Sky Bet y dejó una frase que rápidamente generó repercusión por la contradicción que encierra.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, el ex jugador del Manchester United repasó las fortalezas y debilidades del conjunto de Lionel Scaloni y dejó una particular mirada sobre sus zagueros. Foto: X / @dataref_ar.

“No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes”, inició Neville.

“Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, sentenció el exfutbolista británico.

Gary Neville elogió y cuestionó a la dupla central de Argentina

El ex capitán del Manchester United, donde disputó 602 partidos y conquistó 20 títulos, puso el foco en los dos zagueros titulares de Argentina, quienes se consolidaron como una de las piezas fundamentales del equipo durante la Copa del Mundo.

Tanto Romero como Martínez fueron elegidos por Scaloni como la pareja titular en la defensa, una decisión que relegó al experimentado Nicolás Otamendi al banco de suplentes durante gran parte del torneo.

Cristian "Cuti" Romero durante el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Si bien ambos fueron determinantes para que la Albiceleste alcanzara las semifinales, también quedaron expuestos en algunos pasajes defensivos. Argentina recibió seis goles en lo que va del campeonato y solo logró terminar con la valla invicta en los encuentros frente a Argelia y Austria.

El aporte ofensivo de Cuti Romero y Lisandro Martínez en el Mundial

Más allá de las críticas por algunos desajustes en defensa, tanto Cuti Romero como Lisandro Martínez tuvieron una incidencia clave en ataque.

El defensor del Manchester United fue una de las grandes figuras en la clasificación frente a Cabo Verde, por los 16avos de final. Allí asistió a Lionel Messi para el primer gol del encuentro y, sobre el cierre del partido, convirtió el 2-1 definitivo en tiempo de descuento.

Lisandro Martínez juega con el dorsal número 6 en el Manchester United y es pieza clave de la Selección Argentina. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH via Reuters C

Romero también resultó decisivo en los cruces de eliminación directa. Marcó el gol de la remontada frente a Egipto en octavos de final y, posteriormente, convirtió de cabeza en el alargue ante Cabo Verde, en una acción que terminó dándole la clasificación a la Selección Argentina.

Ambos disputaron cinco partidos en el certamen y solo descansaron en la última fecha del Grupo J, cuando Argentina ya había asegurado el primer puesto de la zona. En ese compromiso ante Jordania, Scaloni decidió preservarlos y les dio lugar a Marcos Senesi y Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi y Cristian Romero durante el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Otras figuras de Inglaterra también opinaron sobre la semifinal

Neville no fue el único ex futbolista inglés que anticipó el duelo frente a la Albiceleste. Ian Wright también analizó el enfrentamiento y aseguró que Inglaterra tiene argumentos para avanzar a la final.

“No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.

Por su parte, Gary Lineker destacó que el partido marcará el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra Inglaterra en toda su carrera profesional.

Joe Cole, exfutbolista inglés que jugaba de mediocampista. opinó en la previa al partido Argentina-Inglaterra. Foto: X / @sudanalytics_.

En tanto, Joe Cole se mostró muy confiado respecto del desenlace de la semifinal y lanzó una desafiante predicción. “Lo mandaremos a dormir a Messi. Lo digo ahora: iremos a la final del Mundial. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para Argentina. Le vamos a ganar, lo siento en mis huesos”.

El cruce entre Argentina e Inglaterra, además de definir a uno de los finalistas del Mundial 2026, volverá a poner frente a frente a dos selecciones con una histórica rivalidad futbolística.