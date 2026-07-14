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Horror en Marcos Juárez: un joven murió tras prenderse fuego y su familia sospecha de su pareja

Isaías Barrera, de 20 años, murió tras sufrir gravísimas quemaduras en Marcos Juárez. Su familia apunta contra su pareja, mientras la Fiscalía analiza distintas hipótesis.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Espeluznaste ataque en Marcos Juárez
Espeluznaste ataque en Marcos Juárez Foto: captura video
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La muerte de Isaías Barrera, un joven de 20 años que sufrió gravísimas quemaduras en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, provocó conmoción y abrió una investigación judicial que intenta reconstruir las últimas horas antes del trágico desenlace. El episodio ocurrió durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la zona de calle Zeballos al 1200, y desde entonces surgieron versiones contrapuestas sobre cómo se originó el fuego.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad porque, según trascendió, una cámara de seguridad registró el momento en que el joven salió a la calle envuelto en llamas para pedir ayuda. Vecinos lograron asistirlo y una mujer habría sofocado el fuego con una frazada, aunque las lesiones ya eran extremadamente graves.

Qué se sabe sobre la muerte de Isaías Barrera

De acuerdo con la información publicada por distintos medios, Isaías fue asistido primero en el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez y luego derivado al Instituto del Quemado de Córdoba, donde falleció durante la madrugada del lunes. Algunas versiones señalaron que presentaba quemaduras en gran parte del cuerpo, con reportes que mencionan entre el 90% y el 95% de la superficie corporal afectada.

Marcos Juárez, discutió con su mujer, le tiró alcohol y lo prendió fuego. Video: X @maurosztea

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez quedó a cargo de la causa y busca determinar si se trató de un accidente doméstico, de un hecho provocado o de otra circunstancia todavía no esclarecida. Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación abierta y esperan el avance de pericias, testimonios y análisis técnicos para establecer una secuencia precisa.

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La denuncia de la familia y la hipótesis de un ataque

La familia de Barrera sostiene una versión mucho más grave: asegura que el joven habría sido atacado. Según esa línea, un vecino habría relatado que una mujer le arrojó combustible cuando él estaba por encender un cigarrillo, lo que habría provocado que las llamas lo envolvieran de inmediato. Esa hipótesis fue difundida por allegados y generó un pedido público de justicia.

La familia cree que la novia lo mató
Espeluznaste ataque en Marcos Juárez Foto: captura video

En medio del dolor, familiares y amigos se movilizaron para reclamar que el caso no quede impune. La madre del joven afirmó que su hijo “fue prendido fuego” y pidió justicia, mientras allegados aseguraron que habrían existido denuncias previas vinculadas a episodios de violencia. Esos antecedentes, sin embargo, todavía deben ser verificados formalmente dentro del expediente judicial.

La otra versión: la investigación también analiza un posible accidente

Aunque la familia apunta a un presunto ataque, otras fuentes locales indicaron que la investigación judicial también contempla la posibilidad de un accidente mientras Isaías manipulaba una motocicleta en un lugar donde había combustible. Según esa versión, habría existido una fuga de nafta o una situación riesgosa al momento del incendio.

Un medio local informó que, según fuentes de la Fiscalía, el propio joven habría alcanzado a brindar una explicación compatible con un accidente antes de ser trasladado a Córdoba. Esa reconstrucción coincidiría, de acuerdo con esa publicación, con testimonios de vecinos y con informes preliminares de Policía Científica y Bomberos, aunque la causa continúa en etapa investigativa.

Por qué el caso conmociona a Marcos Juárez

La muerte de Isaías Barrera no solo generó conmoción por la violencia de las imágenes y la gravedad de las heridas, sino también por las dudas que rodean el origen del fuego. En Marcos Juárez, familiares, amigos y vecinos esperan que la Justicia avance con rapidez para determinar si hubo intervención de terceros o si el episodio fue producto de una fatal combinación de combustible, fuego y una maniobra accidental.

Isaías Barrera
Espeluznaste ataque en Marcos Juárez Foto: redes

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre registros audiovisuales, testimonios, pericias técnicas y documentación médica. La clave estará en reconstruir qué ocurrió minutos antes de que el joven saliera a la calle en busca de auxilio y quiénes estaban presentes en la vivienda al momento del hecho.

La Justicia busca una respuesta definitiva

Por ahora, el expediente sigue abierto y no hay una conclusión oficial definitiva. La familia insiste en que Isaías fue víctima de un ataque, mientras que algunas fuentes judiciales locales apuntan a una hipótesis accidental. En ese escenario, la Fiscalía deberá ordenar las pruebas y determinar si corresponde avanzar con una imputación o cerrar la causa bajo otra calificación.

El caso dejó una pregunta central que mantiene en vilo a Córdoba: ¿Isaías Barrera murió por un accidente o fue víctima de una agresión? La respuesta dependerá de las pericias y de los testimonios que logren establecer con precisión cómo se originó el fuego que terminó con su vida.

AtaqueMuerteCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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