Villa Carlos Paz: despertó del coma el adolescente de 15 años que sufrió una violenta golpiza después de un partido de Argentina

El adolescente de 15 años evoluciona favorablemente. Foto: Canal 26

La familia de Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue golpeado por una patota el pasado jueves 9 de julio en horas de la noche en Villa Carlos Paz, confirmó que evoluciona favorablemente y que incluso despertó del coma provocado por el botellazo de vidrio en la cabeza que le habían dado los agresores. Esto, a su vez, le generó un traumatismo craneoencefálico con un severo un hundimiento de cráneo y fractura.

Sin embargo, gracias a la craneotomía y estudios neurológicos que le realizaron los médicos del Hospital de Urgencias de la provincia de Córdoba, donde permanece internado, el estado de salud del joven logró estabilizarse.

Santiago Herrero se encuentra internado en el Hospital de Urgencias de Villa Carlos Paz. Foto: El Doce TV

Ahora, su madre, María Laura Tamagnone, afirmó que Santiago “se encuentra bien, aunque un poco asustado”. También manifestó que, al despertar, le quitaron la máscara de oxígeno y que inmediatamente después se puso a llorar. “Ahora hay que esperar 24 horas y, si todo sale bien, sale de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Ya pasó lo peor", cerró en su mensaje.

El caso: quiénes son los detenidos por la golpiza al adolescente de 15 años

Hasta el momento, son cinco los detenidos por la brutal golpiza a Santiago Herrero, ocurrida en el cruce de las avenidas Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz. Las cámaras de seguridad de esa zona fueron esenciales para identificar a los agresores así como también los testimonios de los vecinos que, tras el ataque, fueron a auxiliar a la víctima y llamaron al 911.

Avenida Cárcano y Sargento Cabral, el lugar del hecho. Foto: Canal 26

Las autoridades policiales confirmaron que tres de los acusados son menores y uno de ellos es, además, no punible. Por tal motivo, dos de los adolescentes fueron privados de su libertad en el Complejo Penitenciario de Menores de Esperanza y al otro sospechoso se le impusieron medidas socioeducativas. En tanto, los dos sujetos mayores se encuentran detenidos en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA).

La investigación en Villa Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, dispuso la imputación para los cinco responsables del delito de “homicidio en grado de tentativa”.

El objetivo de la investigación es poder determinar el grado de participación de los cincos sospechosos en el hecho. De hecho, uno de los menores habría sido identificado como el presunto autor material del ataque. También buscarán esclarecer el motivo de la golpiza.

Santiago Herrero venía de ver un partido de Argentina en el Mundial cuando fue atacado por la espalda. Foto: Canal 26

María Laura Tamagnone había asegurado en diálogo con El Doce TV que aquel jueves Santiago caminaba por la calle normalmente después de ver uno de los partidos de Argentina en el Mundial cuando, de un momento a otros, los acusados lo atacaron por la espalda.

La mujer también indicó que los agresores “no dejaron que Santiago pueda defenderse”, ya que continuaron con los golpes aún cuando el adolescente se encontraba tendido en el suelo. Asimismo, la madre del adolescente exigió justicia por su hijo.

“Pido que se haga justicia como pedimos todas las madres cuando pasan estas cosas. No se puede entender cómo un chico de esa edad sea capaz de hacer tanto daño a otro joven”, manifestó.