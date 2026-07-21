Carne argentina y un Balón de Oro dulce: cómo es y cuánto cuesta comer en Hincha, el restaurante de Lionel Messi en Andorra

Cómo es y cuánto cuesta comer en Hincha, el restaurante de Lionel Messi. Foto: Canal26.com

La incursión de los futbolistas en el mundo gastronómico suma un nuevo capítulo con Hincha, el restaurante de Lionel Messi ubicado dentro del Hotel MIM Andorra. El proyecto, desarrollado junto al chef catalán Nandu Jubany, reconocido con una estrella Michelin, busca llevar la cocina argentina a un formato contemporáneo en pleno corazón del Principado.

Situado sobre la céntrica Avenida Carlemany, en la zona de Les Escaldes, el local combina diseño moderno, detalles vinculados al universo del fútbol y una carta donde conviven recetas familiares, carnes premium y elaboraciones pensadas para un público internacional.

La propuesta forma parte de la expansión gastronómica del capitán de la Selección Argentina, que ya cuenta con otro establecimiento de la marca en el Hotel MIM Sotogrande, en Cádiz. Al igual que otros futbolistas que apostaron por la restauración de alto nivel, Messi busca trasladar su identidad más allá de las canchas.

Ubicado dentro del Hotel MIM Andorra, Hincha ofrece una propuesta creada junto al chef Nandu Jubany. Foto: Hincha

Los platos más destacados de Hincha, el restaurante de Messi

Uno de los platos insignia son los “Macarrones de Messi”, preparados con una boloñesa inspirada en la receta familiar del jugador, elaborada con sofrito casero, carne y abundante parmesano. Se trata de una de las especialidades más conocidas de la casa y una de las más solicitadas por los visitantes.

La carta también incluye la Burger 10, ceviches, tartares, carpaccios y una variada selección de pizzas gourmet. Entre las opciones más llamativas aparecen la pizza carbonara con trufa, la elaborada con picaña de vaca ahumada o la versión con steak tartar y stracciatella.

Las carnes ocupan un lugar central dentro de la experiencia gastronómica. El restaurante ofrece desde cortes de vaca vieja y entrecot europeo hasta piezas de wagyu japonés, además de tomahawk de rubia gallega y secreto ibérico con chimichurri. Todas las preparaciones mantienen un guiño a la tradición de la parrilla argentina, aunque con una presentación más sofisticada.

El postre inspirado en el Balón de Oro que se volvió viral

Además de sus platos principales, Hincha ganó notoriedad en redes sociales gracias a su propuesta de pastelería. La estrella es una réplica comestible del Balón de Oro, un postre que homenajea los logros del rosarino y se convirtió en uno de los productos más fotografiados por quienes visitan el restaurante.

La estética futbolera se extiende a toda la experiencia. Los camareros utilizan camisetas con el número 10 y el nombre del local, mientras que distintos elementos decorativos recuerdan la trayectoria del campeón del mundo.

Hincha ofrece carnes premium y una ambientación temática. Foto: Hincha

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Lionel Messi en Andorra

Aunque se trata de una propuesta vinculada al segmento gourmet, Hincha ofrece alternativas para distintos presupuestos. Los platos principales parten en torno a los 25 euros ($42.000), mientras que algunas especialidades premium, como los cortes de wagyu, alcanzan precios superiores debido a la calidad del producto.

Para quienes buscan una experiencia más completa, el restaurante cuenta con el Menú Hincha, que incluye varios de los platos emblemáticos de la casa y un recorrido por diferentes preparaciones de la carta. El precio ronda los 65 euros ($109.500) por persona.

Con una combinación de cocina argentina, ingredientes de alta gama y una fuerte identidad futbolera, Hincha se consolidó como una de las propuestas más llamativas de Andorra. Un proyecto que refuerza la tendencia cada vez más marcada de las grandes figuras del fútbol de llevar su nombre también al terreno gastronómico.