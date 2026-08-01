Brutal ataque en Mendoza: asesinaron a un chico de 15 años con un machete, cuchillos y una bomba molotov

Salvaje crimen en Mendoza Foto: Los Andes

Un brutal episodio de violencia sacudió al barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, donde un adolescente de 15 años fue asesinado durante un ataque ocurrido en una vivienda. La víctima fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, quien murió en el lugar tras recibir heridas de arma blanca. Además, otros tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad y permanece internado.

Un ataque que terminó en tragedia en el barrio La Favorita

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cerca de las 21:50, cuando Joshua se encontraba junto a su hermano de 17 años en la casa de la novia de este último. En el domicilio también estaban otros dos jóvenes, de 22 y 27 años, quienes luego fueron asistidos por las heridas sufridas durante la agresión.

Según la reconstrucción inicial del caso, los agresores habrían llegado hasta la vivienda armados con un machete, cuchillos y una bomba molotov. De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, el ataque se produjo de manera repentina y tuvo como objetivo a quienes se encontraban dentro de la casa.

La situación derivó rápidamente en una escena de extrema violencia. Joshua recibió múltiples heridas profundas en la espalda y no logró sobrevivir. Su muerte fue constatada en el lugar, mientras que el resto de los jóvenes afectados debió recibir asistencia médica.

Tres heridos y uno de ellos en estado crítico

Además del adolescente fallecido, el ataque dejó a otros tres jóvenes lesionados. El hermano de Joshua sufrió heridas en el brazo derecho y en la zona de las costillas, por lo que fue atendido en el Centro de Salud N°300 de La Favorita.

Salvaje crimen en Mendoza Foto: Los Andes

Otro de los jóvenes, de 22 años, presentó una lesión cortante en el brazo derecho. En tanto, el mayor del grupo, de 27 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore con heridas profundas en la espalda y permanece internado en estado crítico, según la información conocida hasta el momento.

Tres hermanos detenidos por el crimen

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo en la zona y logró detener a tres hermanos, señalados como sospechosos de haber participado en la agresión. Los arrestos se concretaron en las inmediaciones del barrio, luego de que los investigadores tomaran declaración a los sobrevivientes.

Los sospechosos pertenecen a una familia del mismo entorno barrial, por lo que una de las líneas de investigación apunta a determinar si existía un conflicto previo entre las partes. Sin embargo, hasta el momento, la Justicia continúa reuniendo elementos para establecer con precisión qué desencadenó el ataque.

Qué encontraron los investigadores durante el allanamiento

En el marco de la investigación, las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio familiar de los detenidos. Allí secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos de sangre y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relación directa con el homicidio.

Salvaje crimen en Mendoza Foto: Los Andes

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien trabaja en la reconstrucción de los hechos. Entre las hipótesis bajo análisis figuran un posible conflicto por una deuda o una disputa vinculada a un robo reciente, aunque ninguna de esas líneas fue confirmada de manera definitiva.

La Justicia analiza los antecedentes y busca determinar el móvil

Mientras avanza la investigación, fuentes judiciales indicaron que los hermanos detenidos todavía no fueron imputados formalmente, ya que se continúa incorporando información al expediente. La fiscalía evalúa declaraciones, peritajes y antecedentes para definir los próximos pasos procesales.

En paralelo, trascendió que algunos de los jóvenes heridos registraban antecedentes judiciales. Uno de ellos contaba con causas previas por amenazas agravadas, hechos vinculados a violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra. Otro había estado involucrado en una causa por portación ilegítima de arma de fuego. También se informó que el hermano de la víctima tenía un pedido de captura vigente solicitado por un juzgado penal de menores desde febrero.