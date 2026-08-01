El pueblo con nombre de “mamá” en Buenos Aires: tiene menos de 1.000 habitantes y conserva intacta la huella del ferrocarril

Coronel Mom Foto: Conociendo Pueblos

En la provincia de Buenos Aires todavía existen rincones donde el reloj parece avanzar más despacio. Uno de ellos es Coronel Mom, también conocido como Villa Ortiz, una pequeña localidad del partido de Alberti que se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan una escapada tranquila, con aire puro, calles silenciosas y ese encanto de los pueblos bonaerenses que conservan su identidad intacta. Ubicado a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino aparece como una alternativa ideal para pasar el día o planear un fin de semana diferente, lejos del ruido y cerca de la historia.

Dónde queda Coronel Mom, el pueblo bonaerense perfecto para desconectar

Coronel Mom pertenece al partido de Alberti, en el norte bonaerense, una zona atravesada por paisajes rurales, caminos tranquilos y localidades que crecieron al ritmo del tren y del trabajo agropecuario. Aunque su escala es pequeña, el pueblo tiene una fuerte personalidad: una plaza central, instituciones educativas, una capilla, clubes, comercios antiguos y vecinos que mantienen vivas las tradiciones.

El corazón de la localidad late alrededor de la plaza Eva Duarte de Perón, un espacio verde donde se concentra parte de la vida cotidiana. A su alrededor se encuentran edificios importantes para la comunidad, como la Delegación Municipal, la capilla Nuestra Señora del Carmen y el Jardín de Infantes N.º 903. Para el visitante, caminar por esta zona es una forma sencilla de entender la esencia del lugar: un pueblo donde todo queda cerca, donde las veredas invitan a mirar con calma y donde cada construcción parece contar una historia.

La historia de Coronel Mom: un pueblo nacido al calor del ferrocarril

Como ocurrió con muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, Coronel Mom nació y creció alrededor del ferrocarril. La estación que dio origen a la localidad fue habilitada en 1907 y formaba parte del ramal vinculado al Ferrocarril Sarmiento. Durante décadas, el tren fue mucho más que un medio de transporte: era la conexión con otros pueblos, el canal para mover la producción y el punto desde donde se organizaba buena parte de la vida social y económica.

Coronel Mom Foto: Instagram @destino_pueblos

El nombre Coronel Mom recuerda a Pedro Mom, un militar de origen francés que integró la primera escuadrilla del gobierno patrio en 1811. Sin embargo, la localidad también es conocida como Villa Ortiz, debido a las tierras donde se desarrolló el trazado urbano. La fecha tomada como fundacional es 1911, cuando se delinearon las calles y comenzó el loteo de tierras, aunque antes ya existían instalaciones ferroviarias y un almacén de ramos generales que funcionaba como centro comercial para una amplia zona rural.

Antes de integrar el partido de Alberti, el área formaba parte del antiguo cuartel quinto del partido de Chacabuco. En 1910, con la creación del partido de Alberti, Coronel Mom pasó a formar parte de esa jurisdicción. Ese cambio administrativo acompañó una etapa clave para la región, marcada por la expansión agrícola, la llegada de familias trabajadoras y la consolidación de pequeños núcleos urbanos alrededor de estaciones ferroviarias.

Qué ver en Coronel Mom: calles antiguas, plaza, capilla y vida de pueblo

Uno de los grandes atractivos de Coronel Mom no está en una postal monumental, sino en la experiencia de recorrerlo sin apuro. Sus calles conservan fachadas antiguas, viviendas tradicionales, viejos comercios y construcciones que remiten a otra época. Entre los detalles que más llaman la atención aparece un eucalipto centenario en la entrada del pueblo, símbolo silencioso de un lugar donde la naturaleza y la memoria conviven todos los días.

Coronel Mom Foto: Instagram @destino_pueblos

La antigua estación ferroviaria es otro punto de interés para quienes disfrutan del turismo histórico. Aunque ya no presta servicios de pasajeros desde 1994, el edificio y su entorno remiten a una etapa fundamental para la identidad local. En cada pueblo ferroviario, las vías abandonadas, los galpones y los carteles de estación funcionan como una especie de museo a cielo abierto, ideal para sacar fotos, caminar y reconstruir mentalmente cómo era la vida cuando el tren marcaba el pulso del día.

Tradiciones, deporte y Fiesta del Pollo: la identidad viva de Coronel Mom

Más allá de su calma, Coronel Mom no es un pueblo dormido. La comunidad mantiene una vida social activa, especialmente a través de sus instituciones. El Club Deportivo y Social Villa Ortiz cuenta con instalaciones deportivas y una cancha de fútbol 11, pero uno de los momentos más convocantes del calendario local llega en verano con el tradicional torneo de Papi Fútbol, que reúne equipos de la zona y transforma las noches del pueblo en un punto de encuentro para familias, jugadores y visitantes.

Coronel Mom Foto: Instagram @destino_pueblos

Otra celebración que forma parte de la identidad local es la Fiesta del Pollo, un evento gastronómico y comunitario que reúne a instituciones y vecinos. En este tipo de fiestas populares se resume buena parte del espíritu de los pueblos bonaerenses: comida casera, encuentros familiares, música, trabajo colectivo y orgullo por las raíces. Para quienes viajan desde la ciudad, participar de una celebración de este estilo puede ser una manera distinta de conocer el lugar desde adentro.