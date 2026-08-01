El Buenos Aires oculto de Sandro: un tour por el Castillo, La Cueva y la mansión más mítica del Gitano

Tour de Sandro Foto: Archivo

Buenos Aires tiene sus propios templos populares. Algunos están en marquesinas de la Avenida Corrientes, otros sobreviven detrás de una fachada misteriosa, en un sótano legendario o en una esquina del conurbano donde todavía parece escucharse un grito de fanática. Entre todos esos lugares, hay una ruta que late con perfume a rosas rojas, camisas abiertas, rock inicial y baladas eternas: el tour de Sandro, un viaje por los escenarios reales donde Roberto Sánchez dejó de ser un vecino del sur para convertirse en Sandro de América.

El recorrido une cuatro paradas cargadas de historia y emoción: El Castillo de Sandro en Boedo, La Cueva de la avenida Pueyrredón, la mítica casa de Banfield y el Paseo de Sandro en Valentín Alsina. Cada sitio revela una faceta distinta del artista: el creador obsesivo, el pionero del rock, el ídolo íntimo y el chico de barrio que nunca terminó de irse.

El Castillo de Sandro: el reino secreto que diseñó Roberto Sánchez

La primera parada del tour es una de las más impactantes: El Castillo de Sandro, ubicado en avenida Pavón 3939, en la Ciudad de Buenos Aires. El lugar fue imaginado y diseñado por el propio Roberto Sánchez, quien compró una propiedad hacia 1980 y la hizo demoler para levantar una construcción con aires medievales y moriscos, luego aprobada en 1985 con planos supervisados por un profesional.

El Castillo de Sandro en Capital. Foto: Pato Daniele

El edificio funcionó como espacio de trabajo entre 1992 y 2004, con oficinas, productora y el universo privado del artista. Hoy alberga el Centro Cultural CAVA, una muestra vinculada a Sandro, un bar temático y actividades culturales que mantienen vivo su legado.

Caminar por el Castillo es entrar en la cabeza de un artista que no se conformaba con cantar. Sandro imaginaba mundos. En ese lugar proyectó parte de su universo creativo, con puertas imponentes, hierro, madera, vitrales y salones que parecen hechos para guardar secretos. La experiencia se potencia porque existen visitas guiadas que permiten conocer detalles del edificio, objetos, instrumentos y bocetos vinculados al ídolo, aunque el acceso a plantas superiores es por escalera y no se recomienda para personas con movilidad reducida.

La Cueva: el sótano donde Sandro rozó el nacimiento del rock argentino

La segunda parada lleva al visitante a avenida Pueyrredón 1723, donde funcionó La Cueva, uno de los espacios fundacionales del rock argentino. Antes de ser mito, fue cabaret Jamaica, luego El Caimán y más tarde La Cueva de Pasarotus, hasta convertirse en un punto de reunión para músicos de jazz, beat y rock durante los años sesenta.

Tour de Sandro Foto: Wikipedia

Entre 1964 y 1967, ese sótano reunió a figuras que luego serían centrales para la música nacional: Sandro, Litto Nebbia, Tanguito, Moris, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Zaguri y Billy Bond, entre otros. Allí se mezclaban zapadas, noches largas, discusiones musicales y una necesidad urgente de crear algo propio, lejos de la simple imitación extranjera.

Sandro fue una presencia clave en ese ambiente. Su figura ayudó a popularizar el lugar y su paso por La Cueva lo conecta con una etapa decisiva de la cultura argentina: la de los primeros jóvenes que se animaron a cantar rock con identidad local.

Hoy, visitar ese punto de Recoleta no es solo sacarse una foto: es detenerse frente a una puerta invisible de la historia. Allí, en un subsuelo angosto, Buenos Aires empezó a ensayar una revolución sonora.

La casa de Banfield: la mansión donde nació el ritual de las “nenas”

Si hay un santuario emocional para las fanáticas, ese lugar está en Berutti al 200, Banfield. Sandro se instaló allí a los 24 años y vivió durante casi cuatro décadas en una casona que se volvió leyenda, a pocas cuadras de la estación.

La mansión conserva un aura particular porque fue el escenario del vínculo más fiel del artista con su público. Cada 19 de agosto, día de su nacimiento, las “nenas” se reunían frente a la casa para saludarlo y esperar una aparición que tenía algo de ceremonia popular. Tras su muerte, el 4 de enero de 2010, ese ritual se transformó en memoria colectiva.

Tour de Sandro Foto: Instagram @elarquiok

La propiedad se hizo famosa por su estilo ecléctico, con detalles rococó, parque, piscina, biblioteca, pianobar, arañas de cristal y objetos personales. Distintas recorridas fotográficas mostraron ambientes como el living, la suite, el escritorio, la biblioteca y el Mercedes Benz utilizado en películas de Sandro.

Aunque no funciona como museo abierto de manera permanente, la casa sigue siendo una parada imprescindible para entender al Sandro íntimo: el hombre que protegía su vida privada, pero que al mismo tiempo salía a saludar a multitudes desde su propio hogar.

Paseo de Sandro en Valentín Alsina: el barrio donde todo empezó

El tour no estaría completo sin Valentín Alsina, el territorio de infancia y formación de Roberto Sánchez. Allí creció el joven que después sería Sandro, y allí se encuentra el Paseo de Sandro, ubicado en la zona de Paso de Burgos y avenida Juan Domingo Perón, creado como homenaje en Lanús.

Tour de Sandro Foto: Instagram @imagenesenlahistoria

Este punto tiene un valor afectivo enorme: devuelve al mito a su origen barrial. Antes de los estadios, las películas, los trajes brillantes y los récords, estuvo el chico de Valentín Alsina, el que respiró música en clubes, calles y encuentros populares. Incluso Sportivo Alsina aparece ligado a su juventud, con recuerdos de tertulias musicales y un piano vinculado al ídolo.

El paseo suele ser escenario de homenajes, especialmente alrededor de su cumpleaños, y funciona como una postal para los fanáticos que quieren completar la ruta desde el origen hasta la consagración.