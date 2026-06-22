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Ushuaia se prepara para un mega show de luces en la montaña: cuándo es la Bajada de Antorchas que se puede disfrutar totalmente gratis

Es parte de la Fiesta Nacional del Invierno 2026 y se celebra en el Cerro Castor con la presencia de cientos de esquiadores y aficionados al deporte. Cómo participar y qué actividades habrá.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La Bajada de Antorchas se realizará el 10 de julio.
La Bajada de Antorchas se realizará el 10 de julio. Foto: Agencia Noticias Argentinas
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Ushuaia es la ciudad más austral del mundo y, además, de proponer diversas experiencias y paseos turísticos a los visitantes cuenta con un evento sumamente esperado por los fanáticos del esquí. Se trata de la “Fiesta Nacional del Invierno”, con su evento principal, la Bajada de Antorchas, que se celebra cada año en este distrito de la provincia de Tierra del Fuego a comienzos de dicha estación. El evento es gratuito y abierto al público.

Esta fiesta regional posee un momento verdaderamente alucinante no solo para los turistas, también para los habitantes locales: la tradicional “Bajada de Antorchas”, en la que descienden por la pista Halcón Peregrino hasta Cerro Castor al menos 80 esquiadores profesionales acompañados, por supuesto, de antorchas.

“Bajada de Antorchas”: actividades y principales recomendaciones

La Bajada de Antorchas forma parte de la "Fiesta Nacional del Invierno". Foto: Bariloche.org

La “Bajada de Antorchas” es un símbolo para todos los ciudadanos de Tierra del Fuego, ya que se trata de una oportunidad única para que turistas de Argentina o, incluso, extranjeros conozcan un poco más sobre las tradiciones de la provincia y, en especial, de la ciudad de Ushuaia.

En esta celebración, se ofrecen shows con música en vivo y propuestas gastronómicas con platos típicos del sur argentino como el cordero patagónico. Ahora bien, uno de los favoritos de los visitantes es el chocolate caliente, ideal para entrar en calor mientras se disfruta de las diferentes actividades.

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El evento central que celebra el comienzo de la temporada se llevará a cabo desde las 14 a las 20 horas (horario tentativo).

Recomendaciones para participar de la Fiesta del Invierno en Ushuaia

Las temperaturas normales de esta época del año en Ushuaia van desde máximas de 4° hasta mínimas de -2°. Por eso, los fueguinos recomiendan asistir a la “Bajada de Antorchas” con las siguientes prendas:

  • Ropa térmica e impermeable
  • Calzado adecuado para nieve
  • Guantes, gorro y cuello térmico

Cuándo es la “Bajada de Antorchas” celebrada en Ushuaia

Se espera que desciendan 80 esquiadores profesionales hacia el Cerro Castor. Foto: Agencia Noticias Argentinas

La Fiesta Nacional del Invierno 2026 se llevará a cabo este año entre el 4 y el 11 de julio. La “Bajada de Antorchas” se realizará en la tarde del viernes 10 de julio en Ushuaia, es decir, que coincide con el fin de semana largo extra large que iniciará el 9 con el feriado inamovible por el Día de la Independencia Argentina.

Por lo tanto, se espera que esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno cuente con mayor cantidad de visitantes que en años anteriores.

La buena noticia es que quienes no puedan asistir en julio no tendrán que esperar al 2027 para presenciar una nueva Bajada de Antorchas, ya que solo un mes después, el sábado 8 de agosto, se hará un segundo descenso que tendrá lugar en el Glaciar Martial.

La "Bajada de Antorchas": el evento más esperado de Ushuaia. Foto: Económicas Bariloche

Otros lugares para visitar en Ushuaia

Quienes tengan más tiempo para quedarse en la ciudad de Ushuaia podrán hacer otro tipo de actividades como trekking o senderismo por el Lago Esmeralda o travesías en 4x4 por Lago Escondido.

Aunque, sin dudas, la experiencia imperdible por esta ciudad es la navegación por el canal del Beagle por el que se pueden avistar lobos marinos, aves y tomar fotografías del famoso Faro Les Eclaireus.

UshuaiaTierra del Fuego
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM), locutora (ISER) y periodista especializada en temáticas de Sociedad. Trabajé en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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