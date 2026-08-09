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Guía completa y sencilla: qué hacer para que la albahaca crezca frondosa y produzca hojas todo el año

La planta puede mantenerse fuerte y productiva durante meses, incluso en interiores.

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Cómo mantener la albahaca en invierno
Cómo mantener la albahaca en invierno Foto: Gemini
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La albahaca es una de las aromáticas preferidas para tener en casa: crece rápido, ocupa poco espacio y permite disfrutar de hojas frescas para cocinar.

Sin embargo, si no recibe los cuidados adecuados, puede volverse débil, estirarse demasiado o dejar de producir hojas.

Dónde ubicar la albahaca para que crezca fuerte

La luz es el primer secreto para una albahaca sana. La planta necesita varias horas de luz natural al día, por eso lo ideal es ubicarla cerca de una ventana bien iluminada.

Si está en el interior, una ventana orientada al norte o al este suele funcionar bien. En exteriores, conviene buscar un lugar luminoso pero protegido del sol intenso en las horas de mayor calor.

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Cuando la albahaca recibe poca luz, los tallos se alargan y las hojas aparecen más pequeñas y separadas.

Si comprás albahaca fresca para cocinar, guardá algunos tallos para multiplicarla en casa (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cómo podar y regar para que la planta sea más tupida

La poda frecuente es clave para que la albahaca se vuelva frondosa. Si se deja crecer sin cortes, la planta tiende a estirarse hacia arriba y pierde fuerza. Lo recomendable es cortar los tallos justo por encima de un par de hojas cuando ya tengan varias hojas desarrolladas. Así, desde ese punto, brotarán nuevas ramas laterales.

También es importante retirar las flores apenas aparecen, ya que si la planta florece y produce semillas, concentra su energía en ese proceso y deja de generar hojas.

En cuanto al riego, la albahaca necesita humedad constante, pero no tolera el exceso de agua. Antes de regar, conviene tocar la superficie del sustrato: si los primeros centímetros están secos, es momento de agregar agua. Siempre hay que regar sobre la tierra, evitar mojar las hojas y asegurarse de que la maceta tenga buen drenaje.

Durante los meses cálidos, la planta puede requerir riegos más frecuentes, mientras que en invierno la cantidad debe reducirse.

Qué maceta elegir y cómo mantener la albahaca en invierno

Una maceta mediana, con buen drenaje y sustrato fértil, es suficiente para que la albahaca desarrolle raíces y nuevos brotes. Si la planta está muy apretada, puede tener dificultades para crecer. Se puede sumar compost o un fertilizante suave en la etapa de crecimiento.

La albahaca es sensible al frío, por lo que en regiones con inviernos duros conviene llevarla al interior durante los meses fríos. Es fundamental que reciba buena luz y esté lejos de corrientes de aire o fuentes de calefacción. Si se mantiene en un ambiente templado y luminoso, puede seguir produciendo hojas por mucho más tiempo.

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