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Feria gratuita en Buenos Aires: el Jardín Botánico abre sus puertas y revela los secretos de su historia

El tradicional espacio verde de Palermo recibirá una nueva feria de plantas y jardinería. Habrá ejemplares cultivados en el predio, productos especializados y la oportunidad de conocer el legado de Carlos Thays.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.
Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.
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En medio del movimiento incesante de la Ciudad de Buenos Aires existe un refugio donde el ruido parece quedar atrapado detrás de los árboles. Se trata del Jardín Botánico Carlos Thays, uno de los espacios más emblemáticos de Palermo, que durante un fin de semana se convertirá en el gran punto de encuentro para los amantes de la naturaleza.

La feria se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026, entre las 10 y las 17.30, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer diferentes puestos y descubrir plantas, flores y artículos relacionados con la jardinería.

Entre las opciones se ofrecerán rosas, orquídeas, suculentas, semillas y plantas carnívoras, además de sustratos, macetas, herramientas, objetos decorativos y productos vinculados con el cuidado de los espacios verdes.

Una feria para llevarse un pedacito del Botánico

Uno de los principales atractivos será la venta de ejemplares cultivados en el propio Jardín Botánico. Estas plantas cuentan con una identificación especial y representan el trabajo cotidiano realizado en los viveros del histórico predio porteño.

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La casona del Jardín Botánico Carlos Thays en Palermo Foto: Turismo Buenos Aires

La actividad nació como una iniciativa pequeña destinada a acercar la producción del jardín a los vecinos. En sus comienzos, la venta se organizaba con un pupitre, dos sillas y una caja donde se guardaba el dinero. Con el paso del tiempo, se incorporaron nuevos expositores y la propuesta se transformó en un clásico para aficionados y especialistas.

Además, la feria tiene una finalidad solidaria. Parte de lo recaudado será destinada a proyectos científicos, tareas de conservación, mantenimiento y protección del patrimonio natural.

La organización está vinculada con la Asociación Amigos del Botánico, entidad que colabora desde hace años con distintas iniciativas destinadas a preservar el lugar.

El sueño de Carlos Thays que comenzó en 1892

La historia del Botánico comenzó hace más de 130 años. En febrero de 1892, el paisajista francés Carlos Thays, entonces director de Parques y Paseos de Buenos Aires, propuso crear un jardín dedicado a la aclimatación de especies.

Su objetivo era construir un espacio que combinara ciencia, educación, paisajismo y recreación. Luego de seis años de trabajo, el jardín fue inaugurado oficialmente el 7 de septiembre de 1898.

Carlos Thays, paisajista Foto: Instagram @buenosaires.ar

Thays imaginó el predio como un verdadero laboratorio al aire libre. Allí podían estudiarse, reproducirse y adaptarse plantas provenientes de diferentes regiones del país y del mundo.

El diseño también escondía una particularidad: combinaba el estilo geométrico francés con otros sectores de senderos curvos, inspirados en el paisajismo inglés. De esta manera, cada recorrido proponía una experiencia distinta.

La casona donde vivió la familia Thays

Dentro del predio se encuentra una imponente casona de ladrillos construida en 1881, que actualmente atraviesa trabajos de restauración. El edificio fue sede del Departamento Nacional de Agricultura y del Museo Histórico Nacional.

Entre 1892 y 1898, también funcionó como residencia de Carlos Thays y su familia. Desde allí, el paisajista supervisó los trabajos que dieron forma a uno de sus proyectos más ambiciosos.

Otro de los grandes tesoros es el Invernáculo Principal, una estructura de hierro y vidrio llegada desde Francia a finales del siglo XIX. Con 35 metros de largo y ocho de ancho, todavía conserva plantas tropicales, helechos, bromelias y orquídeas.

El experimento que cambió el cultivo de la yerba mate

El Jardín Botánico no fue creado únicamente como lugar de paseo. En sus terrenos se llevaron adelante investigaciones de enorme importancia, entre ellas los ensayos realizados por Thays para facilitar la germinación de la yerba mate.

Durante años, la reproducción de sus semillas había representado un desafío. Los experimentos desarrollados en el jardín ayudaron a perfeccionar un procedimiento que impulsó el cultivo de una planta fundamental para la identidad argentina.

Jardín Botánico Carlos Thays Foto: Pixabay

Actualmente, el Botánico reúne alrededor de 1.580 especies vegetales distribuidas en aproximadamente siete hectáreas. También posee esculturas, monumentos, fuentes, una biblioteca especializada, un herbario, un jardín de mariposas y diferentes circuitos autoguiados.

Así, la feria será mucho más que una oportunidad para comprar plantas. También permitirá recorrer la memoria verde de Buenos Aires, descubrir el legado de Carlos Thays y conocer un rincón de Palermo donde la historia continúa creciendo en cada semilla.

Feria del Jardín Botánico: fechas, horarios y ubicación

  • Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.
  • Horario: de 10 a 17.30.
  • Dónde: Jardín Botánico Carlos Thays, avenida Santa Fe 3951, Palermo.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Qué habrá: plantas, rosas, orquídeas, suculentas, semillas, ejemplares carnívoros, sustratos y objetos de jardinería.
Jardín BotánicoPalermoTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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