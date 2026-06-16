Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesa Bajoncito. Foto: El Desembarco

Una reconocida marca gastronómica lanzó una promoción que parece sacada de de hace una década: ofrecerá hamburguesas a tan solo $299, iniciativa que se realizará el próximo viernes 19 de junio y permitirá comprar a un valor que ya no existe en la economía argentina actual.

La insólita propuesta se enmarca en los festejos por el aniversario de Grupo El Desembarco, empresa que nació hace nueve años con la apertura de su primer local y que actualmente opera distintas marcas en varios puntos del país.

Durante la jornada, la cadena El Desembarco ofrecerá su hamburguesa Bajoncito a $299, el monto hace alusión al precio con el que se vendía cuando la marca abrió su primer local.

Por otro lado, es importante saber que la promoción estará disponible en los locales adheridos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un stock limitado de 200 unidades por sucursal.

Hamburguesa Bajoncito. Foto: El Desembarco

Cómo funciona la promoción de hamburguesas por $299: qué otras marcas se suman

La estrategia de ofrecer precios históricos es una tendencia cada vez más común entre las marcas y tiene como objetivo generar impacto y atraer público. En esta oportunidad, la oferta será válida para consumo en el salón y se entregará una unidad por persona.

Cando finalice la promo, los consumidores podrán acceder a un combo especial que trae una hamburguesa Bajoncito, papas fritas y una bebida gaseosa, todo a $5.900.

Pero la oferta no queda ahí: la celebración también alcanza a Mr. Tasty, otra de las marcas del grupo. La promoción en esta cadena consistirá en una Burger Queso a $299, cuya disponibilidad dependerá del stock definido por cada sucursal y estará vigente en los locales de todo el país. Tras liquidar las unidades promocionales, la cadena ofrecerá esta hamburguesa a un precio especial de $3.500 durante el resto del día.

Burger Queso. Foto: Mr Tasty

Según indicaron desde la empresa, esta acción busca recordar los comienzos de la firma y agradecerle a los clientes que acompañaron el crecimiento de las marcas durante todos estos años.

Dónde conseguir hamburguesas a $299

Las hamburguesas a $299 podrán conseguirse en:

El Desembarco : hamburguesa Bajoncito a $299 en locales adheridos de AMBA.

Mr. Tasty: Burger Queso a $299 en sucursales participantes de todo el país.

Condiciones para las hamburguesas a $299