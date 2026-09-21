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Propuesta de casamiento, “Cajita Pochoclo” y hamburguesa picante: cuánto sale comer en Gordis Burger, el nuevo boom de Palermo

La hamburguesería del tiktoker Federico Perales no deja de ser una novedad desde que abrió, con largas filas y reseñas infinitas por parte de los clientes. Dónde queda y cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Gordis Burger.
Gordis Burger. Foto: Instagram/gordisburgerok_
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Federico Perales, reconocido en TikTok e Instagram como “El Gordis”, logró construir su popularidad en las redes con videos que se viralizaron hablando de comida, pero especialmente de hamburguesas. Sin embargo, en el último tiempo decidió ir más allá y transformar ese fenómeno digital en un negocio gastronómico: así nació Gordis Burger, su primera hamburguesería ubicada en Palermo.

El creador de contenido de 26 años comenzó a publicar clips en TikTok por el año 2022. Al principio, su contenido era probando distintos platos y cocinando desde su casa, pero las hamburguesas rápidamente se convirtieron en las grandes protagonistas de su contenido.

Gordis Burger. Foto: Instagram/gordisburgerok_

Con el crecimiento de sus publicaciones también aumentó su comunidad, que actualmente supera los 1,7 millones de seguidores. Una de las expresiones que terminó convirtiéndose en su sello fue “una buena burga”, una frase que, según recordó, en principio recibía muchas críticas, pero con el tiempo llegó a formar parte de campañas publicitarias.

El local no deja de ser una novedad desde que abrió, con largas filas y reseñas que destacan la calidad de los productos, la estética del lugar y la cálida atención. “Una experiencia inolvidable, cuando se pensó hasta el último detalle, increíbles las hamburguesas, las papas insuperables”, “El lugar increíble, hacía frío y arriba en la terraza por la calefacción se estaba re bien”, “Muy rico todo la verdad, las papas sazonadas eran un 10/10 y la hamburguesa de bacon simple demasiado buena”, son algunos de los comentarios en Google Maps.

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De las redes sociales a su primer local gastronómico

Según contó él en distintas oportunidades, el proyecto de Gordis Burger le llevó más de un año de preparación, ya que le dedicó mucho tiempo a la identidad de la marca, el desarrollo del local y la puesta a punto del emprendimiento hasta llegar a la apertura.

Gordis Burger. Foto: Instagram/gordisburgerok_

La propuesta apunta a las hamburguesas estilo smash, con un menú que ofrece diferentes combinaciones para elegir. Sin embargo, además de compartir recetas y comidas, Fede suele mostrar en sus redes parte de su día a día con su pareja, Mica, y su hijo, conocido por sus seguidores como “Pochoclito”. Esa faceta familiar también quedó reflejada en el nuevo emprendimiento, ya que la carta incluye “La cajita del Pochoclo”, una opción pensada especialmente para los más chicos que visiten el local.

El local, además, ya empezó a convertirse en escenario de momentos que van más allá de la comida. Por ejemplo, este fin de semana Gordis Burger fue cómplice de una propuesta de casamiento y, como era de esperarse, no tardó en viralizarse en redes.

Propuesta de casamiento en Gordis Burger. Video: Instagram.

La carta de hamburguesas que ofrecen en Gordis Burger y cuánto salen

La propuesta gastronómica está centrada en seis hamburguesas. Todas llevan pan brioche y un medallón smashed de entre 95 y 100 gramos, y se pueden pedir en versión simple o doble, todas con papas. Las alternativas y sus precios en septiembre 2026 son los siguientes:

  • Gordis Clásica: pan brioche, medallón gordis, cheddar, pickles de pepino, cebolla, salsa gordis (simple $16.000; doble $22.500)
  • Gordis Tasti: pan brioche, medallón gordis, cheddar, cebolla, tomate, lechuga, salsa gordis tasti (simple $16.000; doble $22.500)
  • Gordis Bacon: pan brioche, medallón gordis, cheddar, cebolla crispy, bacon glaseado, salsa sweet bacon gordis (simple $21.500; doble $28.000)
  • Gordis Cuarto: pan brioche, medallón gordis, cheddar, salsa gordis, cebolla, kétchup (simple $16.000; doble $22.500)
  • Gordis Chicken: pan con sésamo, medallón de pollo crispy, cheddar, bacon glaseado, salsa ranch, lechuga, honey mustard (simple $16.000)
  • Cajita Pochoclo con un gordis toys coleccionable: cheese burger + papitas + bebida ($21.500); gordis nuggets + papitas + bebida ($19.500)
  • Alfredo Gordis, para quienes buscan una opción picante
Gordis Burger. Foto: Instagram/gordisburgerok_

Los horarios de Gordis Burger son de lunes a jueves de 12 a 16 y de 19 a 00, viernes de 12 a 16 y de 19 a 01, mientras que el sábado es de 12 a 01 y el domingo de 12 a 00 horas.

Dónde queda Gordis Burger y cómo llegar

Gordis Burger está ubicado en El Salvador 5602, en el barrio porteño de Palermo. Se puede llegar desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires:

  • En auto: desde el centro porteño se puede tomar Av. 9 de Julio, continuar por Av. Santa Fe y avanzar hacia Palermo para luego dirigirse hasta la calle El Salvador al 5600. Otra alternativa es ingresar por Av. Juan B. Justo y conectar con las calles internas del barrio. La dirección exacta es El Salvador 5602, CABA.
  • En colectivo: varias líneas tienen recorridos por las inmediaciones, entre ellas 34, 39, 55, 108 y 166. Una de las opciones es bajar en la zona de Honduras y Juan B. Justo y completar el trayecto caminando.
  • En subte: la alternativa es utilizar la línea D y bajar en Plaza Italia. Desde allí hay que continuar a pie hacia El Salvador 5602.
  • En tren: la estación Palermo, del ferrocarril San Martín, es una de las opciones más cercanas. Desde allí se puede continuar caminando hasta la dirección. También se puede utilizar la estación Ministro Carranza, del Mitre, aunque queda más alejada.
GastronomíaHamburguesasRestaurante
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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