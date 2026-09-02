Murió a los 33 años Carla Jeffery, reconocida estrella de Disney por sus papeles en “iCarly” y “Zombies”

Murió a los 33 años la actriz Carla Jeffery. Foto: Instagram @carlajjeffery

La actriz Carla Jeffery, conocida por interpretar a Bree en las primeras tres películas de Zombies, murió el martes 1 de septiembre a los 33 años. La triste noticia fue comunicada al día siguiente por Alexanders Talent Management, la agencia que condujo su carrera desde que tenía 12 años.

La empresa publicó un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de la artista y expresó su acompañamiento a familiares y seres queridos. Sus representantes recordaron que habían observado su crecimiento personal y profesional durante más de veinte años, y señalaron que consideraban a Jeffery como parte de su familia.

De qué murió Carla Jeffery, la actriz de Zombies

Hasta el momento, no se informó públicamente la causa del fallecimiento. La agencia tampoco dio detalles sobre las circunstancias ni indicó si la actriz atravesaba algún problema de salud. Además, solicitó que se respete la privacidad de su familia durante este momento.

Murió a los 33 años la actriz Carla Jeffery. Foto: Instagram @carlajjeffery

ABC News informó que intentó comunicarse con los representantes de Jeffery para obtener mayor información. Sin embargo, al publicarse la noticia no se habían conocido nuevas precisiones.

Quién era Carla Jeffery y qué personaje interpretó en Zombies

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Comenzó su carrera artística a los 12 años y tuvo su primera participación cinematográfica en la comedia Phat Girlz, estrenada en 2006 y protagonizada por Mo’Nique. Desde entonces, desarrolló una trayectoria centrada principalmente en televisión.

Su mayor reconocimiento llegó en 2018, cuando interpretó a Bree en la primera película de Zombies. El personaje era una estudiante y animadora de Seabrook High, además de una de las mejores amigas de Addison, la protagonista de la historia encarnada por Meg Donnelly.

Jeffery volvió a desempeñar ese papel en Zombies 2, estrenada en 2020, y en Zombies 3, lanzada dos años después. También prestó su voz al personaje en producciones animadas vinculadas con la franquicia, entre ellas varios cortos y Zombies: The Re-Animated Series.

Murió a los 33 años la actriz Carla Jeffery. Foto: Instagram @carlajjeffery

Las series de Disney Channel y televisión en las que participó

Antes de alcanzar popularidad con Zombies, Jeffery había trabajado en distintas producciones infantiles y juveniles. En 2008 apareció en iCarly y posteriormente sumó participaciones en series de Disney Channel como Buena suerte, Charlie, Shake It Up! y Best Friends Whenever.

Su carrera se extendió más allá de Disney. Interpretó a Keysha Black en varios episodios de Curb Your Enthusiasm y también apareció en ficciones como Southland, American Vandal, Scream Queens, Crazy Ex-Girlfriend, Game Shakers y Uncle Buck.

Esa variedad de participaciones le permitió atravesar registros diferentes, desde la comedia hasta el drama policial y las producciones musicales para públicos jóvenes. Sin embargo, Bree fue el personaje que le dio mayor proyección internacional y la convirtió en una figura reconocida por los seguidores de Disney Channel.

Los mensajes de despedida de sus compañeros de Zombies

Luego de conocerse la noticia, distintas figuras vinculadas con la saga expresaron su pesar en las redes sociales. Milo Manheim, uno de los protagonistas de Zombies, recordó a Jeffery como una persona especialmente amable y manifestó públicamente el cariño que sentía por ella.

Chandler Kinney, quien compartió elenco con la actriz en Zombies 2 y Zombies 3, también reaccionó al comunicado. La intérprete destacó la calidez y generosidad de su compañera y reconoció la dificultad de procesar la noticia. Otros colegas y seguidores dejaron mensajes similares en la publicación.

Alexanders Talent Management cerró su despedida recordando la energía que Jeffery transmitía durante su trabajo y el vínculo que mantuvo con la agencia desde el comienzo de su carrera. Mientras se esperan eventuales precisiones oficiales, la familia optó por mantener en reserva los detalles y pidió respeto para transitar el duelo.