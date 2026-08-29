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Licencia de conducir en Provincia: proponen que las multas no bloqueen la renovación

Un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires busca eliminar el libre deuda como requisito para tramitar la licencia de conducir cuando existan multas sin sentencia firme.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Trámite para renovar la licencia de conducir.
Trámite para renovar la licencia de conducir.
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Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone modificar las condiciones para obtener, renovar o duplicar la licencia de conducir. La iniciativa busca separar las infracciones económicas de la aptitud para manejar y evitar que las multas de tránsito que todavía no tienen una resolución firme bloqueen automáticamente el trámite.

Qué cambiaría para renovar el registro

El eje de la propuesta es eliminar el certificado de libre deuda como requisito indispensable para iniciar, continuar o finalizar el trámite de la licencia. De esta manera, una persona que tenga multas pendientes podría realizar la gestión aun cuando esas infracciones no hayan sido resueltas de manera definitiva.

Licencia de conducir. Foto: Unsplash
Renovación del registro de conducir.

Actualmente, el sistema puede impedir que los conductores avancen con la renovación del registro cuando aparecen determinadas deudas vinculadas con infracciones. El proyecto cuestiona este mecanismo porque considera que una multa que todavía no cuenta con una resolución firme no debería funcionar como un impedimento para acreditar la capacidad de una persona para conducir.

Si la iniciativa avanza, la Provincia y los municipios podrían comunicar al conductor la existencia de infracciones pendientes, pero esa información no podría utilizarse automáticamente como un bloqueo administrativo para entregar la licencia.

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La propuesta apunta así a diferenciar dos cuestiones: por un lado, la responsabilidad económica derivada de una infracción y, por otro, las condiciones que determinan si una persona está habilitada para manejar.

Las multas no desaparecerían

La modificación no significaría un perdón de las infracciones ni implicaría eliminar las deudas existentes. En caso de que una multa corresponda, el conductor continuaría obligado a pagarla.

El cambio estaría relacionado exclusivamente con la posibilidad de tramitar la licencia de conducir. Las autoridades podrían continuar reclamando las sumas adeudadas mediante los mecanismos administrativos o judiciales correspondientes, pero la deuda no necesariamente impediría renovar el registro.

De esta forma, un conductor podría mantener una multa pendiente y, al mismo tiempo, obtener o renovar su licencia, siempre que cumpla con las condiciones vinculadas con su aptitud para manejar.

Qué requisitos siguen vigentes

Mientras el proyecto no sea aprobado y convertido en ley, continúan vigentes las condiciones actuales para tramitar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales requisitos se encuentran presentar el DNI vigente, aprobar los exámenes psicofísicos y demostrar la idoneidad necesaria para conducir. En el caso de quienes obtienen el registro por primera vez, también deben realizar el correspondiente curso de educación vial.

Además, actualmente se contempla la presentación del certificado de libre deuda municipal respecto de infracciones que cuentan con sentencia firme. A esto se suman el pago de las tasas municipales correspondientes, el CEPAT y el CENAT, según el trámite que corresponda.

Otro de los requisitos consiste en no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Licencia de conducir, NA
Licencia de conducir, el trámite.

Una reforma que todavía debe debatirse

La iniciativa legislativa todavía debe atravesar el proceso parlamentario correspondiente antes de convertirse en una modificación efectiva de la normativa bonaerense. Por eso, los conductores que tengan multas deben continuar cumpliendo con las exigencias actualmente vigentes hasta que exista una eventual aprobación y reglamentación de la nueva norma.

El proyecto plantea, en definitiva, cambiar el criterio con el que se relacionan las infracciones y el registro de conducir: una deuda de tránsito debería resolverse por las vías de cobro correspondientes, mientras que la licencia debería estar vinculada principalmente con la aptitud y las condiciones legales para manejar.

Licencia de conducirMultasProvincia de Buenos Aires
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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