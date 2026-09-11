Un país con paisajes de ensueño busca voluntarios y ofrece alojamiento gratis para cuidar animales rescatados: cómo postularse

La iniciativa pertenece a Kind Farm, un refugio que trabaja en la recuperación y protección de animales. Foto: Kind Farm

Pasar una temporada rodeado de montañas, convivir con animales rescatados y vivir una experiencia diferente sin pagar alojamiento es una posibilidad concreta gracias a una convocatoria abierta en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Un santuario dedicado al rescate de especies de granja busca voluntarios de distintos países para colaborar en sus actividades diarias a cambio de hospedaje gratuito.

La iniciativa pertenece a Kind Farm, un refugio que trabaja en la recuperación y protección de animales que fueron abandonados, maltratados o quedaron sin hogar. El programa combina tareas de voluntariado con la oportunidad de disfrutar de uno de los paisajes naturales más famosos del país.

Dónde está el santuario que ofrece alojamiento gratuito

Kind Farm está ubicado en Cardrona Valley, en la región de Otago, dentro de la Isla Sur de Nueva Zelanda. El establecimiento se encuentra a pocos minutos de las ciudades de Wanaka y Queenstown, reconocidas por sus lagos de aguas cristalinas, montañas y una amplia oferta de actividades al aire libre durante todo el año.

Nueva Zelanda. Foto: Unsplash.

Además de la posibilidad de colaborar con el bienestar animal, los voluntarios podrán alojarse sin costo durante toda su estadía y conocer una de las zonas más visitadas de Nueva Zelanda.

Entre los beneficios del programa se destacan:

Alojamiento gratuito durante toda la experiencia.

Capacitación para aprender las tareas diarias.

Contacto permanente con caballos, ponis, burros y otros animales rescatados.

Vivir en un entorno natural rodeado de montañas.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

Las personas seleccionadas colaborarán con las actividades necesarias para garantizar el bienestar de los animales y el mantenimiento del santuario.

Las principales responsabilidades incluyen alimentar caballos, ponis, burros y otras especies, cepillar y cuidar a los animales, sacarlos a caminar para que realicen ejercicio, limpiar corrales, establos y potreros, colaborar con el mantenimiento de los espacios comunes y participar en la plantación de árboles y el cuidado del vivero.

Desde Kind Farm explican que no es indispensable contar con experiencia previa en este tipo de trabajos. Lo más importante para la organización es que los postulantes demuestren compromiso, responsabilidad, interés por el cuidado de los animales y disposición para trabajar en equipo.

Nueva Zelanda. Foto: Unsplash.

Cómo postularse para participar del programa

La convocatoria está abierta a voluntarios de diferentes nacionalidades. Quienes deseen formar parte de la experiencia deben completar la solicitud a través del sitio oficial de Kind Farm, donde se detallan los requisitos, la duración de las estadías y las condiciones del programa.

El santuario alberga actualmente caballos, ponis, burros, vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y otras especies que reciben atención permanente. Para quienes buscan combinar turismo, naturaleza y trabajo solidario, esta propuesta representa una oportunidad única para vivir en Nueva Zelanda mientras contribuyen al rescate y cuidado de animales.