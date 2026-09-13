Torta, velita y mucho lujo: así festejaron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni el cumpleaños de su perrita India

India posó junto a su torta de cumpleaños, decorada con bocaditos y granas de colores. Foto: Instagram / carocalvagni.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni festejaron el cumpleaños de India, una de sus mascotas, con una celebración íntima que tuvo todos los detalles para convertirla en la protagonista del día.

La pareja preparó una torta decorada, una vela con el número seis y una sesión de fotos para homenajear a la bulldog francés. Las imágenes compartidas por la influencer y esposa del futbolista permitieron ver distintos momentos de la jornada y el vínculo que mantienen con sus animales.

La bulldog francés lució una vela con el número seis y pequeños brillos rosas sobre su cabeza. Foto: Instagram / carocalvagni.

En una de las postales, India aparece frente a la torta, con las orejas levantadas y pequeños brillos rosas sobre la cabeza. En el centro de la escena también se destacó la vela azul que marcaba sus seis años.

La torta, las fotos y la compañía de Galo

La celebración tuvo a India como protagonista, aunque Galo, el otro bulldog francés de la pareja, también participó de las fotografías.

En algunas imágenes, India se acercó a la torta especialmente preparada para ella, decorada con bocaditos y granas de colores. En otra de las postales, apoyó sus patas delanteras sobre la mesa mientras disfrutaba de su porción.

Galo permaneció a su lado y también apareció con pequeños detalles brillantes sobre la cabeza, sumándose a la particular sesión de fotos familiar.

Galo, el otro bulldog francés de la familia, también participó de las fotografías junto a la homenajeada. Foto: Instagram / carocalvagni.

El festejo quedó registrado en distintas escenas dentro de la casa de la pareja, desde el momento de la torta hasta las postales en las que ambos perros posaron juntos.

El emotivo mensaje de Caro Calvagni para India

Más allá de la celebración, Caro Calvagni aprovechó el cumpleaños para dedicarle unas palabras a India y referirse al paso del tiempo.

“Hoy cumple 6 nuestra bebé pe. Aunque ya tenga la carita un poco más blanca siempre va a ser el bebé amado de la casa”, escribió la empresaria fitness junto a las fotografías.

La publicación también incluyó recuerdos de India a lo largo de los años. En algunas imágenes aparece con un conjunto tejido rosa y pompones, mientras que en otras posa sobre el piso de mármol o descansa en brazos de Calvagni.

India y el vínculo con la familia de Tagliafico

Las fotografías también mostraron diferentes momentos de la relación entre India y Caro Calvagni. En varias postales, la influencer sostuvo a la perrita entre sus brazos mientras ella descansaba y recibía mimos.

Caro Calvagni compartió distintas postales de India a lo largo de los años junto a la familia. Foto: Instagram / carocalvagni.

Una de las imágenes fue una selfie frente al espejo, en la que Calvagni abrazó a India contra su pecho. En otra, la bulldog francés aparece apoyada sobre el hombro de su dueña.

El álbum funcionó así como un repaso por distintos momentos compartidos durante los seis años de vida de India y dejó en evidencia el lugar que ocupan las mascotas dentro de la familia.

La declaración de amor de Caro Calvagni a sus mascotas

Hacia el final de la publicación, Calvagni dejó una reflexión sobre su relación con India y Galo y el compromiso que siente como dueña. “Mi mayor compromiso con ellos es ser la mejor mamá del mundo y darles una vida hermosa, llena de amor”.

La pareja mostró el especial vínculo que mantiene con sus mascotas durante la celebración. Foto: Instagram / carocalvagni.

Finalmente, la empresaria le dedicó un último saludo a India por sus seis años: “Feliz cumple mi piojito, mi bebé, mi pe. Te amamos”.

Con torta, vela, fotos y mucho cariño, India celebró sus seis años rodeada de sus dueños y de Galo, en una jornada que quedó registrada en las redes sociales de Caro Calvagni.