Crece en lugares con poca luz, no necesita muchos cuidados y tiene hojas llamativas: la planta ideal para una maceta

Crece en lugares con poca luz, requiere pocos cuidados y tiene hojas llamativas: la planta ideal para una maceta. Foto: Foto: Gemini

Si hay un rincón de la casa que recibe poca luz natural, no significa que haya que resignarse a tenerlo sin plantas. Existen especies capaces de adaptarse a ambientes interiores y que, además, requieren muy pocos cuidados para mantenerse saludables.

Una de ellas es la zamioculca, una planta de aspecto tropical que se caracteriza por sus hojas verdes, brillantes y carnosas. Es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan sumar vegetación a un departamento, una oficina o un ambiente con iluminación limitada.

La planta ideal para interiores

La zamioculca es originaria de regiones de África oriental y se destaca por su capacidad para tolerar condiciones de cultivo bastante variadas.

Zamioculca (ZZ plant); planta. Foto: Pinterest.

Sus tallos crecen erguidos y están cubiertos por hojas gruesas y brillantes, que le dan un aspecto frondoso incluso cuando la planta todavía es pequeña.

Una de sus principales ventajas es que tolera los lugares con poca luz. Esto no significa que pueda vivir sin luz, sino que puede desarrollarse en interiores donde la iluminación natural es indirecta o relativamente baja.

Por eso puede ser una buena opción para espacios alejados de las ventanas, siempre que reciba algo de claridad ambiental.

Qué cuidados necesita

El riego debe ser moderado. Lo más importante es evitar mantener la tierra permanentemente húmeda, ya que el exceso de agua puede favorecer problemas en las raíces.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Antes de volver a regar, conviene comprobar que el sustrato se haya secado. La frecuencia dependerá de factores como la temperatura, la humedad ambiental, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz que reciba.

También es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje, para permitir que el exceso de agua salga después del riego.

Dónde colocarla dentro de la casa

Esta especie puede ubicarse en distintos sectores del hogar. Puede quedar bien en un recibidor, un dormitorio, una oficina o un living.

Si bien tolera poca luz, su crecimiento suele ser mejor cuando recibe luz indirecta y abundante. Por eso, si el ambiente es muy oscuro, conviene acercarla ocasionalmente a un sector con mayor luminosidad, evitando la exposición prolongada al sol directo.

El sol intenso puede provocar daños en sus hojas, especialmente si la planta está acostumbrada a permanecer en interiores.