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Guía práctica para cuidar una salvia en primavera y conseguir una planta llena de flores

Con la llegada de los días más calurosos, esta especie deja de estar en modo reposo y retoma su crecimiento. Cuáles son los cuidados esenciales para favorecer su floración.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta de salvia
Planta de salvia Foto: Pinterest
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La primavera es una de las mejores épocas para la floración de la planta de salvia. Con el aumento de las temperaturas y de las horas de luz, esta planta comienza a recuperar su ritmo de crecimiento y, después de haber soportado el frío del invierno, vuelve a prepararse para una nueva etapa de crecimiento.

Y aunque se caracteriza por ser una especie resistente y que no requiere de demasiados cuidados, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia, sobre todo cuando se trata de sus pimpollos. Los expertos en jardinería recomiendan evitar uno de los errores más frecuentes: el exceso de agua.

Planta de salvia Foto: Pinterest

Cuál es el lugar ideal para que la salvia crezca en primavera

La salvia necesita mucha luz para crecer correctamente. Lo ideal es ubicarla en un sector luminoso donde pueda recibir varias horas de sol directo durante el día. Si está cultivada en maceta, conviene colocarla cerca de una ventana muy luminosa, en un balcón, terraza o patio. Una buena exposición solar también ayuda a estimular la floración y a mantener un crecimiento compacto.

En zonas donde la primavera presenta temperaturas todavía bajas durante la noche, es conveniente protegerla de las heladas tardías, especialmente si se trata de una planta joven.

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Planta de salvia Foto: Pinterest

El riego: menos agua y más control

Uno de los puntos fundamentales para cuidar una salvia es controlar el riego. Esta planta tolera mejor cierta falta de agua que un sustrato constantemente húmedo. Durante la primavera, el riego debe adaptarse a la temperatura y a las condiciones del lugar. Antes de volver a regar, es recomendable comprobar que la capa superficial del sustrato esté seca.

También es importante que la maceta tenga agujeros de drenaje. El exceso de humedad acumulada alrededor de las raíces puede favorecer problemas que afectan seriamente a la planta.

La mejor estrategia es regar de manera abundante pero espaciada, dejando que el exceso de agua salga por los agujeros inferiores de la maceta.

La poda: una clave importante para la floración y salud de la salvia

La primavera también puede ser un buen momento para revisar el estado de la salvia y eliminar ramas secas, débiles o dañadas. Una poda ligera permite ordenar la planta y estimular la aparición de nuevos brotes. Sin embargo, no conviene realizar cortes excesivos ni eliminar grandes cantidades de follaje de una sola vez.

Si la salvia ya floreció, retirar las flores marchitas también puede ayudar a mantenerla prolija y favorecer la aparición de nuevas floraciones en las variedades ornamentales.

Planta de salvia Foto: Pinterest

Qué sustrato necesita una salvia en maceta

El suelo debe ser uno de los puntos principales de atención. La salvia necesita un sustrato suelto y con buen drenaje, que permita que el agua circule y no quede retenida alrededor de las raíces.

Para cultivarla en maceta, es importante elegir un recipiente con agujeros de drenaje y evitar los recipientes demasiado pequeños. Si las raíces ya ocuparon prácticamente todo el espacio disponible, la primavera puede ser una buena época para trasplantarla a una maceta ligeramente más grande. No es necesario colocarla directamente en un recipiente enorme: un cambio progresivo permite acompañar mejor el crecimiento de la planta.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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