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Un grupo de voluntarios estaba en Escocia, plantó 100 ramas y 25 años después había 750.000 árboles

Un grupo de voluntarios inició en 2000 la recuperación de Carrifran Glen, un valle devastado por siglos de pastoreo. Hoy, el paisaje es irreconocible y la naturaleza volvió a florecer.

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Un grupo de voluntarios estaba en Escocia, plantó 100 ramas y 25 años después había 750.000 árboles
Un grupo de voluntarios estaba en Escocia, plantó 100 ramas y 25 años después había 750.000 árboles Foto: Gemini
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El 1 de enero de 2000, un puñado de voluntarios llegó a Carrifran Glen, en las Moffat Hills del sur de Escocia, con una meta ambiciosa: devolverle al valle el bosque nativo que había perdido tras siglos de pastoreo. Ese día, plantaron apenas 100 árboles jóvenes en un terreno dominado por pastizales y laderas peladas, donde ovejas y cabras habían impedido durante generaciones el crecimiento de la vegetación.

Detrás de la iniciativa estaban los naturalistas Philip y Myrtle Ashmole, que venían trabajando en el proyecto desde la década del 90. Con el apoyo de unas 600 personas, lograron reunir fondos y, a través de Borders Forest Trust, compraron unas 660 hectáreas del valle para comenzar la restauración.

El desafío de recuperar un bosque tras siglos de pastoreo

El mayor obstáculo no era solo plantar árboles, sino lograr que sobrevivieran en un ambiente hostil. Para eso, los impulsores del proyecto retiraron el ganado doméstico y controlaron la presencia de ciervos, reduciendo la presión de los herbívoros sobre los brotes jóvenes.

Además, buscaron restablecer especies autóctonas del ecosistema original. Para decidir qué plantar, analizaron los suelos, la vegetación y hasta registros de polen antiguo conservados en las turberas de la zona.

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El desafío de recuperar un bosque tras siglos de pastoreo. Foto: Gemini

De 100 a 750.000 árboles: el cambio que llevó décadas

La transformación fue lenta, pero sostenida. Para 2024, Carrifran Glen ya contaba con unos 750.000 árboles y arbustos plantados, entre ellos abedules, serbales, sauces y avellanos. El objetivo nunca fue crear una plantación comercial, sino recuperar el bosque nativo y permitir que los procesos naturales volvieran a funcionar.

A medida que la vegetación creció, el proyecto redujo la intervención humana y permitió que el ecosistema se autoregulara. El regreso de las plantas de sotobosque y el aumento de aves propias de ambientes forestales marcaron el éxito de la restauración. En las zonas altas, también se recuperaron turberas, brezales y vegetación típica de montaña.

Un valle irreconocible y una historia de restauración

Más de 25 años después de aquella primera jornada, Carrifran Glen luce completamente distinto. Lo que empezó con 100 árboles se convirtió en un bosque joven con cientos de miles de ejemplares nativos.

Aunque todavía faltan décadas para que el bosque alcance la madurez de los ecosistemas históricos de la región, el cambio ya es visible. La experiencia de Carrifran demuestra que, con restauración, participación comunitaria y tiempo, es posible revertir siglos de degradación y devolverle vida a un paisaje.

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