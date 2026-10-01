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Ranking QS 2027: la UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de la región

La Universidad de Buenos Aires volvió a destacarse en el ranking QS Latinoamérica 2027 al ubicarse entre las diez mejores instituciones de educación superior de la región. Además, alcanzó el segundo puesto en Reputación Académica y Reputación entre Empleadores, dos de los indicadores más valorados para medir la calidad y el prestigio universitario.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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La UBA volvió a quedar entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica y se destacó en un prestigioso ranking internacional.
La UBA volvió a quedar entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica y se destacó en un prestigioso ranking internacional. Foto: NA
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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse en el Top 10 de las mejores casas de altos estudios de Latinoamérica y El Caribe según el prestigioso ranking QS. El mismo destacó también los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, aquellos que le dieron un segundo puesto a la UBA.

El ranking QS LATAM analiza a las universidades a partir de ocho indicadores clave vinculados con Investigación, Inserción Laboral, Calidad de la Enseñanza y Proyección Internacional. En la edición 2027, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se posicionó entre las diez mejores instituciones de América Latina y el Caribe en cuatro de las ocho categorías evaluadas.

Universidad de Buenos Aires, UBA
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse en el Top 10 de las mejores casas de altos estudios de Latinoamérica y El Caribe según el prestigioso ranking QS.

El rector de la UBA destacó el reconocimiento

“El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”, señaló el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien agregó: “Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, no docentes, científicos y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”.

Al comparar la edición 2027 con la de 2026, se destacan dos avances relevantes en el posicionamiento por indicador. El mayor progreso corresponde al Impacto en la Web, que pasa del 7° al 4° puesto regional (+3 posiciones), con un puntaje que asciende de 99,7 a 100 puntos, el máximo posible dentro del indicador, le sigue el Ratio Docentes/Estudiante, que mejora del 26° al 21° puesto (+5 posiciones), recuperando así el nivel alcanzado en 2023, con un puntaje que se mantiene estable en 95,6.

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Ricardo Gelpi, rector de la UBA, habló de la renovación del compromiso como institución con el rendimiento académico. Foto: NA

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, aseguró: “Estos resultados nos vuelven a llenar de orgullo, reafirmando nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Nuestro deber es continuar trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este. Pero desde ya, para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día. Invertir en educación, en salud y en ciencia es invertir en el futuro y en el desarrollo del país”.

Emiliano Yacobitti
Emiliano Yacobitti, vicerector de la UBA, destacó el orgullo que le generan los nuevos resultados. Foto: Instagram

¿Qué miden los indicadores en los que se destaca la UBA?

La Reputación Académica mide el prestigio y la excelencia en la enseñanza y la investigación a través de encuestas a académicos de todo el mundo. En el caso de la Reputación entre Empleadores, evalúa qué universidades producen los graduados más preparados y valorados por las empresas.

El Impacto en la Web es un indicador que mide la visibilidad y efectividad del uso de tecnologías digitales y la presencia en línea de una universidad. Por último, el Ratio Docente/Estudiante mide la cantidad de personal académico disponible en una universidad en relación con el número de sus alumnos matriculados.

UBARankingLatinoamérica
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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