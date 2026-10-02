Los viveristas la recomiendan: la planta que tiene hojas elegantes, crece en maceta y se adapta fácilmente a rincones oscuros del hogar

Drácena marginata Foto: Pinterest

La elección de las plantas del hogar no siempre depende de la época del año, la calidad de la luz disponible y el espacio. Algunas especies tienen la capacidad de adaptarse a ambientes menos luminosos y aún así, convertirse en las grandes protagonistas de la decoración sin exigir demasiadas atenciones. Este es el caso de la Drácena marginata, una alternativa que combina elegancia, crecimiento vertical y facilidad de mantenimiento.

Originaria de Madagascar, esta planta tropical se reconoce fácilmente por sus tallos y sus hojas largas, finas y puntiagudas, que forman una copa de aspecto ornamental. Además, su desarrollo pausado permite que esta planta pueda ser cultivada en interiores durante mucho tiempo, incluso en departamentos donde el espacio es limitado. Sin embargo, para conservar su follaje saludable, es importante prestar atención a la iluminación, el riego y las características del recipiente.

Drácena marginata Foto: Pinterest

Características principales de la Drácena marginata: corteza, porte y hojas elegantes

La Drácena marginata, pertenece a la familia Asparagaceae y se distingue por su estructura vertical. Su tronco es leñoso, de aspecto similar a una pequeña corteza, y puede desarrollar ramificaciones que le dan una apariencia particular a cada ejemplar.

Sus hojas son largas, estrechas y lanceoladas, de color verde intenso con bordes rojizos. Crecen agrupadas en la parte superior de los tallos, formando una silueta que recuerda a una palmera en miniatura.

Como es una planta de crecimiento lento, puede permanecer en espacios de interior por mucho tiempo. Además, su resistencia y sus necesidades de mantenimiento relativamente bajas hacen que se convierta en una opción ideal para incorporar a la vegetación sin dedicarle demasiado tiempo de cuidado.

Drácena marginata Foto: Pinterest

Exposición solar e iluminación: cómo ubicar tu planta en rincones oscuros o de poca luz

Una de las grandes ventajas de esta planta es su capacidad para tolerar ambientes con iluminación moderada. Puede adaptarse a sectores de la casa donde otras especies presentan dificultades, aunque esto no significa que pueda desarrollarse sin luz natural.

Lo ideal es colocarla en un ambiente luminoso, pero protegida de los rayos solares directos, que pueden quemar sus hojas y deteriorar su aspecto. Los rincones cercanos a una ventana con cortinas translúcidas o aquellos que reciben claridad indirecta durante buena parte del día son adecuados.

Si se ubica en un sector más sombrío, su crecimiento será más lento. Por eso, conviene evitar los espacios completamente oscuros y observar su evolución para cambiarla de lugar si pierde vigor. Además, es importante protegerla de las corrientes de aire frío y de los cambios bruscos de temperatura, ya que prefiere los ambientes cálidos y estables.

Guía de riego para la Dracaena marginata: cuándo y cuánta agua aplicar

El riego es uno de los aspectos más importantes para conservar esta planta en buenas condiciones. La Drácena marginata tolera mejor una breve falta de agua que el exceso de humedad, por lo que no necesita recibir agua todos los días.

La recomendación es comprobar que la tierra esté seca antes de volver a regar. Para hacerlo, alcanza con introducir un dedo o un palillo en el sustrato: si todavía conserva humedad, conviene esperar.

Durante la primavera y el verano, esta planta puede llegar a necesitar agua una vez por semana, mientras que en el otoño la frecuencia suele reducirse a una vez cada quince días. Estos intervalos son orientativos, ya que dependen de la temperatura, la iluminación y el tamaño del recipiente.

Al regar, se debe humedecer la tierra de manera uniforme y permitir que el excedente salga por los orificios inferiores. Nunca hay que dejar agua acumulada en el plato, porque puede favorecer la pudrición de las raíces.

El sustrato ideal: qué tipo de tierra necesita para no encharcarse

Para que la Drácena marginata crezca saludable, necesita un sustrato liviano, aireado y con buen drenaje. Las mezclas demasiado compactas retienen agua durante mucho tiempo y pueden perjudicar el sistema radicular.

Una alternativa es utilizar tierra universal para plantas de interior combinada con perlita, fibra de coco y humus de lombriz. Estos componentes ayudan a mejorar la estructura del suelo y permiten que las raíces reciban el aire que necesitan.

La perlita cumple un papel especialmente importante porque facilita la circulación del agua y evita que la tierra permanezca saturada. También es conveniente revisar que el recipiente tenga agujeros en la base para eliminar el excedente de cada riego.

Drácena marginata Foto: Pinterest

Elección y tamaño de la maceta: por qué prefiere contenedores ajustados

A diferencia de otras especies que necesitan de mucho espacio para expander sus raíces, la Drácena marginata se desarrolla bien en macetas relativamente ajustadas. Su crecimiento pausado hace que no requiera trasplantes frecuentes.

En este sentido, elegir un recipiente demasiado grande puede resultar contraproducente para la planta, ya que una mayor cantidad de tierra retiene humedad durante más tiempo y aumenta la frecuencia del riego, poniendo en riesgo las raíces.

Por eso, al momento de cambiarla de maceta, lo recomendable es elegir una apenas más amplia que la anterior, siempre con un sistema de drenaje adecuado. En condiciones normales, puede permanecer entre dos y tres años en el mismo contenedor antes de necesitar un trasplante.

Humedad ambiental: trucos para evitar que las puntas de las hojas se sequen

Aunque no requiere riegos abundantes, la Drácena marginata agradece una humedad ambiental moderada. Los ambientes demasiado secos, especialmente durante los períodos de calefacción, pueden provocar que las puntas de sus hojas se tornen marrones.

Una solución sencilla consiste en colocar un plato con piedras y un poco de agua debajo de la maceta, procurando que la base del recipiente no entre en contacto directo con el líquido. De esta manera, la evaporación contribuye a mejorar la humedad alrededor de la planta.

También se pueden pulverizar ocasionalmente sus hojas con agua, sin excederse ni mantenerlas constantemente mojadas. Otra alternativa es utilizar un humidificador si el ambiente presenta sequedad persistente. Por último, conviene limpiar el follaje con un paño suave y húmedo para retirar el polvo acumulado.