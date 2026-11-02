En 1966, fundó The North Face, vendió su empresa por 125 millones de dólares y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina

Douglas Tompkins fundó The North Face y ayudó a proteger 62.000 hectáreas de la Patagonia argentina. Foto: Unsplash - NA

En 1966, un joven estadounidense apasionado por las montañas fundó una empresa de indumentaria que, con el paso de los años, se convertiría en una de las marcas más reconocidas del mundo. Su nombre era Douglas Tompkins, cofundador de The North Face, y su destino terminaría vinculado con la conservación de miles de hectáreas de naturaleza en la Patagonia.

Lejos de limitarse al éxito empresarial, Tompkins tomó una decisión que cambiaría su vida: abandonar el mundo de los negocios para dedicar su fortuna a proteger ecosistemas. Su trabajo, desarrollado junto con su esposa Kristine McDivitt Tompkins, contribuyó a la creación y ampliación de parques nacionales en Argentina y Chile.

De The North Face a la Patagonia: cómo Douglas Tompkins cambió su fortuna por la naturaleza

Tompkins nació en Ohio, Estados Unidos, en 1943. Desde joven encontró en el montañismo, la escalada y las expediciones una forma de relacionarse con el mundo natural.

Douglas Tompkins cofundó The North Face, una compañía de equipamiento para actividades al aire libre. Foto: NA

En 1966, cofundó The North Face, una compañía dedicada inicialmente al equipamiento para actividades al aire libre. Sin embargo, en 1968 se alejó de la empresa y posteriormente desarrolló Esprit, otra exitosa marca de indumentaria.

A finales de los años ochenta vendió su participación en Esprit por aproximadamente 125 millones de dólares. Su objetivo ya no era expandir un negocio, sino financiar proyectos ambientales.

En 1968 llegó al Fitz Roy: el viaje que marcó su relación con la Patagonia argentina

La conexión de Tompkins con la Patagonia comenzó mucho antes de sus grandes proyectos de conservación. En 1968, emprendió una expedición desde California hasta Argentina junto con un grupo de amigos, entre ellos Yvon Chouinard, futuro fundador de la marca Patagonia.

La conexión de Douglas Tompkins con la Patagonia comenzó mucho antes de sus grandes proyectos de conservación. Foto: NA

El objetivo era escalar el monte Fitz Roy, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Aquella aventura consolidó su vínculo con los paisajes australes y con una naturaleza que posteriormente buscaría proteger.

Durante las décadas siguientes, Tompkins profundizó sus convicciones ecologistas. En 1990, se instaló en Chile y comenzó a impulsar la adquisición de grandes extensiones de tierra para evitar su degradación. Dos años después creó The Conservation Land Trust, una organización destinada a desarrollar proyectos de conservación a gran escala en Sudamérica.

Más de 800.000 hectáreas en Chile: los parques nacionales que impulsó Douglas Tompkins

Uno de sus proyectos más importantes fue el Parque Pumalín, en el sur de Chile, donde impulsó la protección de bosques templados, montañas y ecosistemas de extraordinaria biodiversidad.

Douglas Tompkins adquirió más de 800.000 hectáreas en el sur chileno con fines conservacionistas. Foto: NA

Según The North Face, Tompkins adquirió más de 800.000 hectáreas en el sur chileno con fines conservacionistas. Sus iniciativas también contribuyeron al desarrollo de los parques Corcovado y Patagonia.

En 2018, tres años después de su muerte, Kristine Tompkins concretó junto con el Gobierno chileno un histórico acuerdo: la donación de aproximadamente 400.000 hectáreas privadas, acompañada por tierras estatales, que permitió impulsar una red de parques que incorporó más de cuatro millones de hectáreas protegidas.

Las 62.000 hectáreas de Monte León y el legado ambiental de Tompkins en Argentina

En territorio argentino, una de sus contribuciones más importantes estuvo relacionada con el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz. La Administración de Parques Nacionales reconoció que Tompkins cedió al Estado argentino 62.000 hectáreas que permitieron proteger una extensa porción de la costa patagónica.

Douglas Tompkins cedió al Estado argentino 62.000 hectáreas que permitieron proteger la costa patagónica. Foto: Unsplash

Su trabajo también alcanzó al Parque Nacional Perito Moreno y a otros proyectos de conservación. Fuera de la Patagonia, sus fundaciones participaron en la protección de 158.000 hectáreas que posteriormente integrarían el Parque Nacional Iberá, en Corrientes.

La conservación no consistía únicamente en comprar terrenos. Su propuesta incluía restaurar ecosistemas, recuperar especies desaparecidas y promover actividades económicas compatibles con la protección ambiental. Douglas Tompkins murió el 8 de diciembre de 2015, a los 72 años, después de sufrir un accidente mientras practicaba kayak en el lago General Carrera (Chile).

Su legado continuó a través de Kristine Tompkins y las organizaciones que ambos impulsaron. La historia del empresario que comenzó vendiendo equipamiento para montañistas y terminó ayudando a crear parques nacionales demuestra cómo una pasión personal puede transformarse en un proyecto de conservación de alcance internacional.