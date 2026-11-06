ANSES confirmó quiénes cobran este viernes 6 de noviembre y cuándo comienzan los pagos

ANSES cobros Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa preparando el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026. Sin embargo, quienes esperan recibir una jubilación, pensión o asignación deberán tener en cuenta un dato importante: este viernes 6 de noviembre no habrá nuevas acreditaciones para los principales beneficiarios.

La pausa alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

ANSES: quiénes cobran el viernes 6 de noviembre

Según el cronograma previsto para noviembre, este viernes 6 no habrá pagos nuevos organizados por terminación de DNI para los principales grupos que dependen de ANSES.

ANSES oficina Foto: ANSES

Durante esa jornada no recibirán una nueva acreditación los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo .

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo .

Titulares de Pensiones No Contributivas .

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo .

Titulares de la Asignación Familiar por Hijo .

Personas que cobran la Asignación por Embarazo .

Beneficiarios de las asignaciones por Prenatal y Maternidad .

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Esto no significa que los pagos hayan sido suspendidos. Se trata de una pausa previa al comienzo del calendario de noviembre, que tendrá sus primeras acreditaciones durante la semana siguiente.

¿Por qué no hay pagos de ANSES este viernes?

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre no se programaron depósitos para los grupos principales de ANSES. Por este motivo, tampoco habrá una fecha de cobro determinada por el último número del documento durante este viernes.

La ausencia de acreditaciones no implica que las oficinas estén cerradas. Los beneficiarios podrán realizar trámites, solicitar turnos o consultar información mediante los canales oficiales.

Además, quienes todavía tengan dinero disponible de pagos anteriores podrán utilizarlo con normalidad. Los fondos ya depositados pueden retirarse por cajero automático, emplearse con tarjeta de débito o transferirse a otra cuenta bancaria.

Cuándo empiezan a cobrar los jubilados

El calendario para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzará durante la segunda semana de noviembre.

Las primeras fechas previstas son:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre .

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre .

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre .

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

El cronograma continuará con las terminaciones restantes hasta el viernes 20. Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo comenzarán a cobrar desde el martes 24 de noviembre.

En noviembre, las prestaciones previsionales reciben un aumento del 1,93%. Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en $444.158,46.

A ese importe se suma el bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, quienes reciben el haber mínimo pueden alcanzar un ingreso total bruto de $514.158,46.

AUH y asignaciones: cuándo comienzan los pagos

Los titulares de la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo tampoco cobrarán este viernes 6.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Para estos grupos, el cronograma comenzará el miércoles 11 de noviembre con los documentos terminados en 0. Luego continuará de la siguiente manera:

DNI terminado en 1: 12 de noviembre .

DNI terminado en 2: 13 de noviembre .

DNI terminado en 3: 16 de noviembre .

DNI terminado en 4: 17 de noviembre .

DNI terminado en 5: 18 de noviembre.

Las demás terminaciones cobrarán durante las jornadas posteriores.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Cada beneficiario puede verificar su fecha y lugar de pago desde mi ANSES. Para hacerlo, debe ingresar con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego deberá seleccionar “Cobros” y presionar en “Consultar fecha y lugar de cobro”. Allí podrá conocer la prestación correspondiente, el día de acreditación y la cuenta bancaria asignada.

En conclusión, este viernes 6 de noviembre no habrá nuevos pagos para los principales beneficiarios de ANSES. Las acreditaciones comenzarán la próxima semana, por lo que se recomienda consultar el calendario antes de concurrir al banco.