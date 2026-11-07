Wanda Nara retiró a su hija de la casa de Mauro Icardi tras un llamado al 911: qué dice el acta policial

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

Un episodio entre Wanda Nara y Mauro Icardi motivó una intervención policial en Nordelta, partido de Tigre. Un acta fechada el 6 de noviembre de 2026 reconstruye lo ocurrido después de que una de las hijas de la expareja pidiera ayuda para retirarse de la vivienda.

Hubo un llamado al 911, una revisión médica y un desacuerdo judicial. La menor terminó saliendo con su madre, mientras las circunstancias de una presunta agresión quedaron sujetas a investigación.

Por qué intervino la Policía en la casa de Mauro Icardi

Según el acta difundida por el programa SQP, de América TV, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron alrededor de las 17 horas a una propiedad del barrio privado La Isla tras recibir una alerta por posible violencia infantil.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA

Nara explicó que su hija, de 11 años, se había comunicado con ella mediante mensajes desde un dispositivo electrónico. De acuerdo con su relato, la niña decía que su padre la había golpeado, que estaba en una habitación desde hacía horas y que no había almorzado.

No autorizaron inicialmente el ingreso policial. Luego, la menor salió y se acercó a su madre.

Qué dice el acta policial sobre la hija de Wanda Nara

El acta indica que la niña salió llorando, sin calzado y con medias. También consigna que expresó su deseo de irse con Nara y relató una presunta agresión y amenazas atribuidas a Icardi.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre examinó a la menor, quien manifestó molestias en la cabeza y en la rodilla izquierda.

Según el reporte, no se detectaron lesiones graves que exigieran traslado, aunque se recomendó una radiografía por un posible traumatismo leve de rodilla. Nara mencionó una intervención de meniscos prevista para el mes siguiente.

El acta registra testimonios e intervenciones, pero no prueba por sí sola que los hechos denunciados hayan ocurrido.

La protesta de Mauro Icardi y la orden judicial hasta el 16 de noviembre

Icardi explicó a los policías que el conflicto había comenzado porque no autorizó a su hija a asistir a una reunión de adolescentes. También sostuvo que existía una resolución judicial que establecía que la menor debía permanecer con él hasta el 16 de noviembre.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

El futbolista se opuso a que abandonara la casa y, según lo difundido, cuestionó la entrega de sus pertenencias. En un video mostrado por LAM, insistió en que la niña estaba bajo su responsabilidad por orden de un juez.

Pese a su objeción, los efectivos consultaron a la menor qué deseaba hacer. Ella manifestó que quería irse con su madre y finalmente salió acompañada por Nara. Esto no implica que la Policía haya anulado o modificado la resolución judicial.

Qué investiga la Justicia tras el episodio de Nordelta

Después del procedimiento, la conductora y su hija fueron al Destacamento Villa La Ñata, donde continuaron las actuaciones.

Según informó Infobae, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso medidas para investigar una denuncia por lesiones, entre ellas recibir testimonios y realizar un reconocimiento médico-legal.

La apertura de una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad. La Justicia deberá evaluar las versiones de los involucrados, los informes médicos y las pruebas reunidas.

El acta confirma la intervención policial, el pedido de la niña de retirarse y la controversia por la orden judicial. La presunta agresión permanece bajo investigación.