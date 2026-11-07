Del frente de tormentas al sol en Buenos Aires: ráfagas de 50 km/h y un domingo de 22 °C para la llegada del papa León XIV

Cómo estará el clima en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

El clima en Buenos Aires cambiará durante el primer fin de semana de noviembre. Tras el avance de un frente frío, que dejó inestabilidad y provocó un descenso de las temperaturas, el sábado 7 estará fresco y ventoso. Sin embargo, el domingo 8 volverá el sol, con la llegada del papa León XIV.

El pronóstico prevé ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de 19 °C el sábado. Para el domingo se espera una tarde más agradable, con 22 °C y sin lluvias. La mejora continuará el lunes, cuando el termómetro podría alcanzar los 25 °C.

Sábado 7 de noviembre: cuándo terminan las lluvias y qué pasará con el viento

El frente frío que avanzó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el viernes 6 favoreció las lluvias, los chaparrones y la rotación del viento al sector sur.

Para el sábado, las previsiones indican una mínima de alrededor de 12 °C y una máxima de 19 °C, con nubosidad por la mañana y mejoras hacia la tarde. Aunque las precipitaciones tenderán a retirarse, el viento seguirá siendo protagonista.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h durante la madrugada y la mañana. Por eso, la sensación de frío será mayor en zonas abiertas y convendrá llevar abrigo para salir temprano.

Domingo 8 de noviembre: cómo estará el clima para la llegada del papa León XIV

El domingo presentará un panorama mucho más estable: cielo mayormente despejado, sol y baja probabilidad de precipitaciones. En la Ciudad de Buenos Aires se esperan aproximadamente 10 °C de mínima y 22 °C de máxima.

La mañana será fría, especialmente en algunos puntos del conurbano, donde los registros podrían ser inferiores. Por la tarde, la temperatura subirá.

El Papa León XIV se trasladará hacia Argentina en un Boeing 737 MAX. Foto: LU17

Estas condiciones coincidirán con la llegada de León XIV a Buenos Aires, prevista para el domingo después de su paso por Uruguay. Quienes tengan previsto acercarse a las actividades oficiales deberán considerar la diferencia de temperatura entre la mañana y la noche.

Lunes 9 de noviembre: temperaturas de hasta 25 °C en Buenos Aires

La mejora seguirá el lunes, con una máxima estimada entre 24 y 25 °C y una mínima cercana a los 13 o 14 °C. El cielo se mantendría mayormente despejado y no se anticipan lluvias importantes.

Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico resulta relevante para quienes planean asistir a la misa prevista en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Si se mantienen estas condiciones, la jornada tendrá temperaturas primaverales, pero también varias horas de exposición solar.

Por eso, se recomienda llevar agua, usar protector solar y protegerse del sol, sobre todo si se permanece mucho tiempo al aire libre.

Cómo seguirá el tiempo el martes 10 y miércoles 11 de noviembre

La recuperación de las temperaturas se extenderá durante la semana. Para el martes 10 se prevén valores cercanos a 16 °C de mínima y 25 °C de máxima, con nubosidad variable.

El miércoles 11 podría ser todavía más cálido, con una máxima cercana a los 27 °C. Aunque por ahora no se proyectan precipitaciones importantes para el AMBA, el pronóstico puede cambiar.

Buenos Aires pasará del fresco y las ráfagas del sábado a un domingo soleado y un lunes templado. Para organizar traslados y actividades al aire libre, será clave consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.