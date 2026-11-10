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Comenzó como un templo de barro y paja, sufrió dos derrumbes y tardó 200 años en construirse: la historia de la Catedral de Córdoba

El templo, ubicado frente a la Plaza San Martín, sobrevivió a derrumbes, muertes y reconstrucciones hasta convertirse en uno de los grandes símbolos históricos de Córdoba.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Catedral de Córdoba
El templo comenzó a construirse a fines del siglo XVI Foto: Turismo Córdoba Capital
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En pleno casco histórico de Córdoba, junto al antiguo Cabildo, se levanta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los templos más antiguos y valiosos de la Argentina. Su historia comenzó en 1577, cuando el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa organizó el trazado urbano y reservó un terreno para construir la llamada “Iglesia Mayor”.

En aquel solar colocaron una sencilla cruz de madera. Nadie podía imaginar que, casi cuatro siglos y medio después, allí existiría una monumental construcción reconocida como una de las principales joyas de la arquitectura colonial americana.

De un rancho precario a una iglesia monumental

El primer templo era muy distinto del actual. Se trataba de un pequeño edificio hecho con barro, madera y techo de paja, materiales habituales en las ciudades coloniales del siglo XVI. En 1599 comenzó la construcción de una estructura más resistente, financiada y sostenida por los vecinos.

Catedral de Córdoba
Su construcción demandó cerca de dos siglos Foto: Turismo Córdoba Capital

En las obras participaron indígenas, mestizos y criollos, quienes aportaron trabajo, herramientas y conocimientos. Sin embargo, la falta de experiencia técnica y la precariedad de los materiales provocaron serios inconvenientes.

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El episodio más trágico ocurrió en 1677, cuando el techo se derrumbó y causó la muerte del párroco, el sacristán y algunos fieles. En 1724 se produjo otro derrumbe parcial. Pese a las tragedias, la población decidió reconstruir el edificio sobre el mismo terreno.

Los arquitectos que cambiaron su historia

Uno de los encargados de recuperar el proyecto fue José González Merguete, arquitecto relacionado con el Alto Perú, a quien se atribuyen las bases y buena parte de la mampostería. Tras su muerte, las tareas continuaron con diferentes responsables.

En 1729 asumió el arquitecto jesuita Andrés Blanqui, quien diseñó el pórtico y aportó al conjunto su marcada identidad jesuítica. Para consolidar los muros se utilizó una particular mezcla de cal de las sierras cordobesas y pasta de tuna, capaz de producir una argamasa resistente e impermeable.

Catedral de Córdoba
La Catedral se levanta frente a la Plaza San Martín Foto: Turismo Córdoba Capital

La planta en forma de cruz latina siguió modelos religiosos europeos, pero la decoración incorporó recursos locales y la destreza de artesanos americanos. Esta combinación explica la convivencia de elementos barrocos, jesuíticos, neoclásicos e indoamericanos.

Dos siglos para completar una catedral

En 1750, fray Vicente Muñoz terminó la gran cúpula con cimborrio. Para 1758, la iglesia estaba prácticamente concluida, aunque las dos torres campanario recién fueron completadas en 1787. El templo había sido consagrado formalmente tres años antes, en 1784.

La obra demandó cerca de 200 años y atravesó distintas etapas políticas, sociales y artísticas. Su fachada, su escalinata y el portal de hierro con las siluetas de San Pedro y San Pablo terminaron de otorgarle una identidad inconfundible.

En 1941, debido a su enorme valor patrimonial, fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Los tesoros escondidos en su interior

El interior está dividido en tres naves y conserva valiosas obras religiosas. A comienzos del siglo XX, el artista cordobés Emilio Caraffa dirigió una profunda intervención decorativa, finalizada alrededor de 1914, que llenó las bóvedas de pinturas y detalles ornamentales.

En la Capilla del Santísimo se encuentra uno de sus objetos más importantes: un Sagrario de Plata realizado en 1804. También sobresalen el altar mayor, la sillería del coro tallada en madera y las numerosas imágenes que reflejan siglos de devoción.

La ubicación del edificio tampoco es casual. Ocupa un punto central del trazado original de Córdoba y está separado del Cabildo por el estrecho Pasaje Santa Catalina. En sus alrededores se desarrollaron ceremonias religiosas, actos políticos, celebraciones y despedidas públicas.

Cada detalle del edificio conserva huellas de quienes lo levantaron y de las generaciones que protegieron su legado hasta la actualidad.

La primera cruz de madera desapareció hace siglos, pero el espacio señalado en 1577 todavía representa el corazón histórico de la ciudad. Después de derrumbes, tragedias y reconstrucciones, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción permanece en pie como testimonio de una Córdoba que cambió profundamente sin olvidar sus raíces.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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