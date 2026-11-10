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Las copas de vino clásicas pasaron de moda: la tendencia que es más elegante en 2026

Los modelos con relieves, dibujos y colores se volvieron protagonistas y suman personalidad a cualquier vajilla.

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Las copas de vino clásicas pasaron de moda: la tendencia es más elegante en 2026
Las copas de vino clásicas pasaron de moda: la tendencia es más elegante en 2026 Foto: Gemini
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Las copas de vino lisas y transparentes, que durante años dominaron la mesa, cedieron terreno en 2026 frente a una tendencia que busca sumar estilo y distinción. Los modelos labrados, con relieves y detalles tallados en el vidrio, se impusieron como la alternativa más elegante para renovar la vajilla sin perder sofisticación.

Estos diseños se destacan por sus dibujos, grabados y formas geométricas que generan reflejos únicos cuando reciben la luz. Hay copas con líneas verticales, patrones de rombos, motivos florales y bases decorativas, lo que permite darle un toque personal a cada mesa.

La estética vintage que proponen combina perfectamente con ambientes modernos. Así, la mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo permite usar estas copas tanto en una cena especial como en una comida cotidiana.

Cómo son las copas labradas que marcaron tendencia

A diferencia de los modelos tradicionales, las copas labradas tienen una superficie trabajada que modifica la manera en que la luz atraviesa el vidrio. Entre las opciones más elegidas aparecen los relieves geométricos, los dibujos florales y los tallos decorados.

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Cómo son las copas labradas que marcaron tendencia
Cómo son las copas labradas que marcaron tendencia Foto: Gemini

En cuanto a los colores, las transparentes siguen siendo una alternativa versátil y elegante. Pero también hay versiones en tonos ámbar, verde, rosa y azul, ideales para sumar personalidad sin cambiar toda la vajilla.

Cómo combinar las copas labradas para lograr una mesa sofisticada

Una de las ventajas de esta tendencia es que no hace falta recargar la mesa para conseguir un resultado elegante. Las copas labradas pueden ser protagonistas si se acompañan con platos blancos, manteles de lino y cubiertos sencillos.

También funcionan muy bien con vajilla en tonos beige, madera natural y detalles metálicos en dorado o plateado. La clave está en dejar que los relieves del vidrio se destaquen sin competir con otros elementos decorativos.

Otra opción es combinar copas de distintos diseños dentro de una misma gama de colores, lo que aporta un aspecto más personal y cuidado sin perder armonía.

Así, las copas labradas se consolidaron como la elección ideal para quienes buscan renovar la presentación de la mesa con un detalle sencillo, elegante y lleno de personalidad.

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