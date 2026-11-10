Los expertos en panettones lo confirman: “Si no los dejas reposar 12 horas boca abajo, se aplastan; esto equilibra los aromas y sabores”

El San Francisco Baking Institute explica que mantener el panettone suspendido boca abajo, dentro de su molde, permite sostener su estructura durante el enfriamiento. Foto: Google Gemini.

Los panettones deben enfriarse boca abajo durante aproximadamente 12 horas después de salir del horno para evitar que su propio peso aplaste la miga y perjudique su textura. Así lo explica un integrante de Via Dolce Cannoleria, la pastelería que compartió en Instagram un video donde muestra este procedimiento y detalla cómo el reposo también favorece el equilibrio de los aromas y sabores.

Por qué los panettones deben reposar 12 horas boca abajo después del horno

En el video publicado por la cuenta @viadolcecannoleria, el especialista aparece junto a un carro lleno de panettones colgados en posición invertida. Explica que este proceso forma parte de la elaboración artesanal y resulta fundamental para conseguir la textura característica del producto.

El motivo está relacionado con la composición de la masa. El panettone contiene una elevada proporción de manteca, azúcar y yemas de huevo, ingredientes que contribuyen a su suavidad, pero también hacen que su estructura sea delicada cuando todavía está caliente.

Los panettones deben enfriarse boca abajo durante aproximadamente 12 horas después de salir del horno para evitar que su propio peso aplaste la miga y perjudique su textura. Foto: Google Gemini.

Por esa razón, si se deja enfriar en posición normal, la miga puede hundirse y compactarse por efecto de la gravedad. El San Francisco Baking Institute explica que mantener el panettone suspendido boca abajo, dentro de su molde, permite sostener su estructura durante el enfriamiento.

Cómo se realiza el enfriamiento para que la masa no se aplaste

Las imágenes compartidas por Via Dolce Cannoleria permiten observar el procedimiento. Los panettones se atraviesan por la parte inferior con varillas metálicas y se colocan sobre soportes que los mantienen suspendidos , con la base hacia arriba.

el reposo invertido suele extenderse entre 12 y 14 horas , aunque otros procedimientos profesionales contemplan tiempos menores. El objetivo es impedir que el peso de la masa comprima su interior mientras termina de enfriarse. Según la guía técnica de Dispan , aunque otros procedimientos profesionales contemplan tiempos menores.

Durante este período, la estructura interna se estabiliza progresivamente. El especialista también destaca que el reposo favorece el equilibrio de los aromas y sabores, una característica que forma parte del proceso de maduración del panettone artesanal.

Qué ocurre con los aromas, los sabores y la textura después de las 12 horas

En otra parte del video, muestran uno de los panettones y explican la importancia del descanso posterior al horneado. La grabación también permite apreciar el interior de una pieza, con una miga aireada y las inclusiones distribuidas en la masa.

Una vez completado este proceso, los panettones pueden volver a su posición habitual y envasarse, siempre que estén completamente fríos. Este último detalle también resulta fundamental: guardarlos calientes puede generar condensación dentro del envoltorio y perjudicar su conservación.