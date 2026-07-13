🌎 DOCUMENTAL EXCLUSIVO | Sabores que cuidan la tierra

Detrás de cada alimento que consumimos se esconde una historia de producción, pero también una marca ambiental muchas veces invisible: la huella de carbono. La nueva entrega de 26 Planeta Documentales, “Sabores que cuidan la tierra”, producido por Canal 26 y conducido por Fernando Chirelli, explora cómo el sistema alimentario global es responsable del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Desde el transporte hasta el desperdicio, lo que comemos define el futuro del planeta.

El costo oculto de la distancia

Un desayuno que parece sencillo —café colombiano, tostadas con palta chilena y huevos— puede recorrer casi 9.000 kilómetros antes de llegar a la mesa.

Esta “trazabilidad obscena” implica que un solo bocado de sushi genera emisiones equivalentes a conducir un auto por 1.5 kilómetros. Frente a esto, surge la filosofía del kilómetro cero, que propone consumir productos generados en un radio de entre 100 y 400 kilómetros, priorizando al productor local y respetando los tiempos de la naturaleza.

Desperdicio alimentario. Foto: Unsplash.

Innovación y respeto integral

En regiones como la Patagonia y Santiago del Estero, referentes gastronómicos como Alina Ruiz y Agustín Curán están liderando un cambio de paradigma.

La propuesta no es solo reducir distancias, sino implementar un uso integral del alimento. Esto significa, por ejemplo, aprovechar el animal completo —desde la carne hasta los huesos para caldos— bajo la premisa de que “nada se tira, todo se transforma”.

Además, se busca romper con viejos esquemas de consumo. En Santiago del Estero, se fomenta el uso de animales de mayor porte en lugar de ejemplares jóvenes, lo que mejora la rentabilidad del productor y garantiza el bienestar animal, evitando el estrés de los sistemas de cría intensiva.

Tecnología y educación: Las herramientas del cambio

La sustentabilidad no está reñida con la modernidad. El uso de energías renovables (como la solar), sistemas de frío de bajo consumo y técnicas ancestrales de conservación, como el charqui o las conservas de estación, son claves para minimizar el impacto sin perder calidad,,.

Sin embargo, el cambio más profundo debe darse en el consumidor. Con un 40% de los alimentos producidos a nivel mundial terminando en la basura, la educación alimentaria es primordial,. Aprender a consumir productos de estación y valorar la historia detrás de cada productor es el primer paso para equilibrar una demanda que hoy satura los recursos de la tierra. Como bien señala el documental, alimentarse es una necesidad, pero hacerlo de forma sostenible es una elección urgente.

Todas las entregas de 26 Planeta Documentales

Encontrá todos los documentales en una lista de reproducción en Youtube de Canal 26.