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La ventaja secreta de Argentina ante Inglaterra: los seis jugadores que conocen la Premier como nadie

Seis jugadores de la Selección Argentina que brillan en la Premier League conocen de cerca al fútbol inglés y pueden ser determinantes en la semifinal ante Inglaterra por el Mundial 2026.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Jugadores argentinos en la Premier
Jugadores argentinos en la Premier Foto: Reuters
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Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo y el cruce tendrá un condimento especial: varios futbolistas de la Scaloneta juegan semana a semana en la Premier League, la liga donde se formó buena parte del ADN competitivo de los “Tres Leones”. La semifinal del Mundial 2026 enfrentará a la Selección Argentina con Inglaterra, luego de la clasificación albiceleste ante Suiza y el avance inglés tras superar a Noruega.

Una semifinal con historia, morbo y protagonistas que se conocen demasiado

Cada vez que Argentina e Inglaterra quedan frente a frente, el partido deja de ser uno más. La rivalidad mundialista, los antecedentes históricos y el peso simbólico del duelo convierten cualquier cruce en una cita de máxima tensión. Pero esta vez hay un detalle que puede jugar un papel decisivo: seis jugadores argentinos vienen de competir en el fútbol inglés y conocen de cerca el ritmo, la intensidad y muchas de las figuras del rival.

Los nombres son fuertes: Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Todos llegan con recorrido reciente en la Premier League, una competencia donde se enfrentan de manera habitual a futbolistas ingleses de elite y a estilos tácticos muy similares a los que puede proponer Inglaterra en la semifinal.

Dibu Martínez, el arquero que Inglaterra conoce muy bien

Emiliano Martínez no necesita presentación. Campeón del mundo en Qatar 2022 y dueño de una personalidad gigante, el arquero del Aston Villa aparece otra vez como uno de los nombres centrales de la Selección Argentina. Su experiencia en Inglaterra puede ser una ventaja emocional y deportiva: sabe cómo se vive el fútbol británico, conoce las presiones de los estadios ingleses y está acostumbrado a enfrentar delanteros de enorme potencia física.

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"Dibu" Martínez mantuvo su valla invicta en la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Foto: Reuters (Umit Bektas)

En partidos de eliminación directa, donde cada detalle pesa, Dibu suele crecer. Su liderazgo, su lectura para los penales y su capacidad para sostener al equipo en momentos límite lo convierten en una pieza capaz de cambiar el destino de una semifinal.

Cuti Romero y Lisandro Martínez: defensores con ADN Premier

En la última línea, Argentina también tendrá futbolistas curtidos en el fútbol inglés. Cristian Romero, defensor del Tottenham, es uno de los zagueros más agresivos y competitivos del plantel. Acostumbrado al roce de la Premier League, puede ser fundamental para controlar a atacantes potentes y para sostener duelos individuales de máxima exigencia.

Lisandro Martínez; Manchester United vs. Chelsea. Foto: Reuters.
Lisandro Martínez; Manchester United vs. Chelsea. Foto: Reuters.

A su lado aparece Lisandro Martínez, jugador del Manchester United, otro defensor que entiende perfectamente el fútbol inglés. Su carácter, su salida limpia desde el fondo y su intensidad para anticipar pueden darle a Scaloni variantes muy valiosas. En un cruce ante Inglaterra, donde los centros, la segunda pelota y la presión alta pueden ser factores determinantes, contar con zagueros habituados a ese contexto no es un dato menor.

Marcos Senesi, una alternativa que suma conocimiento del rival

Otro nombre que integra este grupo es Marcos Senesi. El defensor argentino también aparece entre los futbolistas de la Selección con presente en la Premier League y puede aportar algo clave: conocimiento directo del ida y vuelta físico que exige el fútbol inglés.

Marcos Senesi brilló en Bournemouth y se convirtió en nuevo refuerzo del Tottenham Hotspur. Foto: Reuters (Andrew Couldridge)

Aunque no siempre esté entre los focos principales, Senesi representa una opción importante en un partido donde la concentración defensiva será decisiva. Frente a una Inglaterra con variantes ofensivas y futbolistas acostumbrados a atacar espacios, tener recambio con experiencia en esa liga puede resultar vital.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, el corazón argentino en territorio inglés

En el mediocampo, los nombres de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen un peso enorme. Alexis, figura del Liverpool, llega con un conocimiento profundo del ritmo Premier: presión constante, transiciones rápidas y duelos físicos en cada sector del campo. Su inteligencia para manejar tiempos y encontrar pases entre líneas puede ser una de las llaves argentinas.

Argentina vs Suiza por los cuartos de final
Lionel Messi festeja el gol de Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Enzo Fernández, capitán del Chelsea según el relevamiento citado, también será seguido de cerca. Su capacidad para distribuir, romper líneas y sostener el equilibrio del equipo puede ser decisiva ante una Inglaterra que suele apoyarse en un bloque medio fuerte y jugadores de gran despliegue.

La ventaja invisible de Argentina ante Inglaterra

La gran pregunta es si esta experiencia en la Premier League puede transformarse en una ventaja real. La respuesta, probablemente, esté en los detalles. Argentina tendrá seis futbolistas que conocen hábitos, velocidades, movimientos y características del fútbol inglés. No significa que el partido esté resuelto, pero sí que Scaloni cuenta con información viva dentro del campo.

Inglaterra, además, llega con figuras de altísimo nivel como Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka y Harry Kane, nombres que explican por qué será un rival durísimo para la Scaloneta.

Argentina va por otra final con seis expertos en la Premier

La semifinal promete tensión, historia y nombres propios. Pero entre tantos condimentos, los argentinos de la Premier League pueden ocupar un lugar central. Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández no solo representarán a la Selección Argentina: también llevarán al campo años de experiencia contra el estilo que define a Inglaterra.

En una Copa del Mundo, muchas veces gana el equipo que mejor interpreta los pequeños momentos. Y en ese sentido, Argentina tiene una carta silenciosa pero poderosa: jugadores que conocen al rival desde adentro.

Mundial 2026Premier LeagueSelección Argentina
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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