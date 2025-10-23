Diversión en familia: de qué se trata la comedia nacional de José María Listorti que está entre las elegidas de Disney+

La película nacional es ideal para distenderse el fin de semana después de una semana intensa. Mirá el tráiler.

El novio de mamá, película. Foto: Disney+

Disney+ es una de las plataformas de streaming que más apuesta a los productos nacionales. En esta oportunidad, entre su lista de éxitos tiene “El novio de mamá”, la comedia nacional protagonizada por José María Listorti y Dani La Chepi que se estrenó el pasado julio en cines.

El filme sigue a Leonardo, un agente de viajes que tiene 50 años, y empieza una relación sentimental con Lucía, una mujer con hijos que intenta rehacer su vida. El hombre debe hacer hasta lo imposible por ganarse la simpatía de los adolescentes.

El novio de mamá, película. Foto: Disney+

“Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que está reconstruyendo su vida. Para ganarse a sus hijos, se suma como niñero a un viaje a la Patagonia en el que todo se complica: un perro escapista, un hijo en modo emergencia y una hija decidida a hacerlo sufrir serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura”, describe Disney+.

El novio de mamá, película. Foto: Disney+

Elenco de “El novio de mamá”

José María Listorti como Leonardo

Dani “La Chepi” como Lucía

Jorgelina Aruzzi como Valeria

Francina Di Carlo

Fausto Fallesen

Alex Pelao

Jerónimo Freixas

Facha Espi

El novio de mamá, película. Foto: Disney+

La nueva película de la China Suárez ya está disponible en streaming

Disney+ estrenó recientemente “Parking”, la película protagonizada por la China Suárez y el actor español Marc Clotet y ya está entre las más vistas de la plataforma.

La nueva comedia de acción, dirigida por Agustín Rolandelli, tiene una duración de 1 hora y media y promete atraer al espectador con su historia llena de giros inesperados y mucha diversión.

“La historia sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su gran escape. Sin embargo, la monotonía se quiebra cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre y minutos después un hombre armado irrumpe en el lugar escapándose por los pisos superiores”, explica la sinopsis de Disney+.

Parking, serie. Foto: Disney+

“La noche se convierte en una frenética carrera contrarreloj cuando Mateo y Lara son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligaran a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, ambos luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha convertido el parking”, agrega.