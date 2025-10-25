El particular detalle del fanatismo de Lionel Messi por las novelas argentinas: “Le encantaba eso”

Toto Kirzner recordó una historia que vincula a su padre, Adrián Suar, y el futbolista del Inter Miami.

La llegada de Lionel Messi para la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias. Foto: X @Argentina

No es un secreto la afición de Lionel Messi por las películas y series argentinas, más allá de que se mudó a Barcelona cuando apenas era un adolescente. En las últimas horas, se conoció un detalle que demuestra el interés que tenía en ver las novelas que se emitían en los canales locales.

Tomás “Toto” Kirzner estuvo en el programa “Sería Increíble” del streaming OLGA. Allí, reveló el contacto que mantenía su padre, Adrián Suar, con Lionel Messi, cuando todavía jugaba en Barcelona.

Toto Kirzner reveló un curioso detalle del fanatismo de Lionel Messi por las novelas argentinas. Video: x OLGA.

“Lionel es fanático de las novelas argentinas”, recordó en primer lugar en charla con Nati Jota, Eial Moldavsky y Carla Quevedo. Y siguió en su relato: “En una época cuando mi papá iba al Festival de la Televisión en Barcelona, una vez hace mucho mucho le dijo si le podía llevar un DVD”.

De todos modos, no recordó con exactitud de qué serie se trataba, aunque estimaba que era “Gasoleros”, creada por Adrián Suar y emitida entre 1998 y 1999.

Lionel Messi y Adrián Suar. Foto: NA.

“Le encantaba eso, entonces mi viejo le llevaba. No recuerdo si era Gasoleros u otra, era de esa época”, completó en su anécdota Toto Kirzner. Incluso, durante su relato, se animó a imitar la manera de hablar de Lionel Messi, para la risa de los presentes.

Cabe recordar que el capitán de la Selección Argentina hizo su debut actoral en una serie protagonizada por Suar. El futbolista hizo una aparición en “Los Protectores”, la producción que se estrenó en 2023 y está disponible en Star+.

El recuerdo de Lionel Messi sobre sus novelas favoritas

Tiempo atrás, durante una entrevista, recordó sus novelas y programas favoritos de Argentina. Cuando era chico, indicó que “miraba mucho Cebollitas y Chiquititas”, ya que “los dibujitos” no le gustaban mucho.

Messi debutó en Los Protectores. Foto: NA.

Además, se animó a mencionar sus favoritas: “Me gusta Valientes, Campeones y Son de Amores”. Sobre la primera mencionada, recordó que no se emitía en España, por lo que tenía que pedir que se la graben y manden a Barcelona, donde vivió desde muy joven. Justamente, este comentario parece ir en línea con lo contado por Kirzner.