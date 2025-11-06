Secretos familiares y traumas del pasado: la atrapante serie de la China Suárez y Pablo Echarri que brilla en Disney+

La serie explora temas de secretos familiares, traumas del pasado y la dificultad de escapar de ellos. Mirá el tráiler.

Camaleón: el pasado no cambia. Foto: Disney+

La China Suárez, además de sus trabajos en novelas argentinas, también se destaca por sus protagónicos en streaming. En ese sentido, la plataforma de Disney+ tiene una serie de drama y suspenso protagonizada por ella y Pablo Echarri, y es una de las más vistas.

Se trata de “Camaleón: El pasado no cambia”, una miniserie compuesta de 6 episodios producida por Kapow y dirigida por Natalia Garagiola.

Camaleón: el pasado no cambia. Foto: Disney+

De qué trata “Camaleón: El pasado no cambia”

La serie sigue a Sabrina Correa (interpretada por la China Suárez), una periodista de investigación con una vida aparentemente estable junto a su hija y su marido. Sin embargo, su mundo se tambalea con el inesperado regreso de Salvador Carvallo (interpretado por Pablo Echarri), un famoso artista plástico y antiguo amigo de su madre.

Camaleón: el pasado no cambia. Foto: Disney+

La reaparición de Salvador desentierra oscuros secretos del pasado de Sabrina que ella creía olvidados, amenazando la vida que ha construido. A medida que se enfrenta a los fantasmas de su pasado y descubre un nuevo secreto en el presente, Sabrina se embarca en una lucha por exponer la verdad, incluso si nadie más está dispuesto a creerle.

Camaleón: el pasado no cambia. Foto: Disney+

Elenco principal de la serie

China Suárez como Sabrina Correa

Pablo Echarri como Salvador Carvallo

Federico D’Elía como Jorge

Cecilia Dopazo como Iris (madre de Sabrina)

Esteban Pérez como Franco (marido de Sabrina)

Sofía Palomino como Diana (hija de Salvador)

La nueva película de la China Suárez ya está disponible en streaming

Disney+ estrenó recientemente “Parking”, la película protagonizada por la China Suárez y el actor español Marc Clotet y ya está entre las más vistas de la plataforma.

La nueva comedia de acción, dirigida por Agustín Rolandelli, tiene una duración de 1 hora y media y promete atraer al espectador con su historia llena de giros inesperados y mucha diversión.

Parking, serie. Foto: Disney+

“La historia sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su gran escape. Sin embargo, la monotonía se quiebra cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre y minutos después un hombre armado irrumpe en el lugar escapándose por los pisos superiores”, explica la sinopsis de Disney+.

Parking, serie. Foto: Disney+

“La noche se convierte en una frenética carrera contrarreloj cuando Mateo y Lara son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligaran a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, ambos luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha convertido el parking”, agrega.