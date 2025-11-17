Suspenso, crimen y drama social: el policial argentino de Disney+ con Sofía Gala, Daniel Aráoz y L-Gante que no te podés perder

Una historia que se adentra en un mundo corrupto, marcado por mentiras y violencia, y que busca mantener al espectador pegado al asiento.

Franklin, historia de un billete. Foto: Pampa Films.

Disney+ es una de las plataformas de streaming que más apuesta por contenido nacional. En esta oportunidad se trata de “Franklin, historia de un billete”, un filme nacional que supo combinar suspenso, crimen y drama social.

Franklin, historia de un billete. Foto: Disney+

De qué se trata “Franklin, historia de un billete”

La película sigue a Correa, un exboxeador que intenta alejarse del mundo delictivo pero termina involucrado por un billete de 100 dólares manchado con sangre, el cual desencadena una serie de hechos que nadie esperaba.

En ese camino lleno de problemas conoce a Rosa, una mujer atrapada en una red de explotación con quien forma una relación que se convierte en su motor para buscar una vida diferente.

Franklin, historia de un billete. Foto: Pampa Films.

Sin embargo, el problema principal aparece cuando el exboxeador utiliza ese billete para hacer una apuesta clandestina con la esperanza de cambiar su suerte. Si bien gana, el encargado de las apuestas se queda con el premio y lo obliga a regresar al ambiente criminal que quería dejar atrás.

Desde ese punto, la trama avanza en un ambiente tenso, violento, con muchas traiciones y sobrevivencia.

Franklin, historia de un billete. Foto: Pampa Films.

Elenco de “Franklin, historia de un billete”

Dirigida por Lucas Vivo García Lagos, “Franklin, historia de un billete” cuenta con las actuaciones de Germán Palacios, Sofía Gala Castiglione, Daniel Aráoz, Luis Brandoni, Isabel Macedo, Luis Ziembrowski, Joaquín Ferreira y la participación especial de L-Gante en su debut actoral.

Franklin, historia de un billete. Foto: Pampa Films.

Con una duración de 79 minutos, la producción de Disney+ se destaca por su ritmo ágil, su estética oscura y un tratamiento directo de los márgenes urbanos.