Para ver este finde XXL: el nuevo thriller de Julia Roberts que atrapa en Prime Video

La plataforma estrenó una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Julia Roberts y dirigida por Luca Guadagnino. Presentada en el Festival de Venecia 2025, aborda dilemas éticos, secretos personales y un escándalo académico que sacude a una prestigiosa universidad, consolidándose rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma.

"Caza de brujas", de Prime Video. Foto: Amazon MGM Studios.

La popular plataforma de streaming Prime Video continúa consolidando su estrategia de contenidos originales y adquisiciones de alto impacto con el estreno de “Caza de brujas”, el último trabajo del director Luca Guadagnino y que cuenta con el protagónico de Julia Roberts.

La película, que tuvo su debut en el Festival de Venecia 2025, desembarcó en la plataforma con excelentes críticas y rápidamente se ubicó entre las producciones más vistas del catálogo.

El film cuenta con una de las actuaciones más destacadas del año a cargo de Julia Roberts, quien interpreta a Alma, una prestigiosa profesora de filosofía en la Universidad de Yale. El papel marca su regreso a un registro dramático complejo, cargado de matices emocionales y dilemas éticos, algo que la propia crítica internacional ya calificó como uno de sus trabajos más intensos de la última década.

En paralelo, el film vuelve a poner a Guadagnino en el centro de la conversación, tras el éxito de "Rivales" y su reconocida capacidad para retratar vínculos atravesados por la tensión, el deseo y el conflicto moral.

¿De qué trata “Caza de Brujas”?

La película se desarrolla en un entorno académico de elite, un terreno fértil para que el director explore las fisuras de una institución que suele ocultar sus propias contradicciones. La trama se desencadena cuando una alumna de doctorado, Maggie (Ayo Edebiri, conocida por su rol en El Oso), acusa al profesor Hank Gibson, interpretado por Andrew Garfield, de abuso sexual.

El hecho habría ocurrido tras una reunión social en la casa de Alma, situación que coloca a la protagonista en el centro de una tormenta emocional y profesional.

La complejidad aumenta cuando se revela que Alma mantiene con Gibson un vínculo atravesado por rivalidades académicas, tensiones laborales e incluso encuentros íntimos esporádicos. Esto la obliga a enfrentar un dilema profundo: apoyar el testimonio de la estudiante o desconfiar de su relato, aun sabiendo que su decisión tendrá consecuencias irreversibles para su carrera y para su vida personal.

Al mismo tiempo, la película incorpora otra capa narrativa: un secreto del pasado de Alma que amenaza con salir a la luz y que podría alterar la percepción que todos tienen de ella.

Con un elenco de primer nivel que incluye además a Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg, el film ofrece actuaciones sólidas y un clima tenso que se sostiene de principio a fin.

La apuesta de Prime Video se enmarca dentro de un crecimiento sostenido en la producción de cine de autor y películas de mediano presupuesto, un terreno donde la plataforma encontró un espacio competitivo frente a otras compañías del sector.